18 листопада – День сержанта Збройних Сил України

Це досить "молоде" для України свято, воно було встановлене 19 квітня 2019 року указом тодішнього Президента України Петра Порошенка.

Сержанти Збройних Сил України — це професійні військові, які відзначаються відданістю, мужністю та високим рівнем хоробрості, що проявляються в боротьбі за незалежність та свободу.

День сержанта — це час вшанування та вдячності за самовіддану службу, підкреслення важливості їхнього внеску в національну безпеку. В цей день ми згадуємо про тих, хто несе важливий хрест на своїх плечах, забезпечуючи безпеку та мир для нас усіх. Як зазначив у своєму минулорічному привітанні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в Телеграм, саме сержанти є ключовою опорою війська: "Панове сержанти і старшини! Ви є лідерами для підлеглих і опорою для командирів. На ваших плечах тримається військо".

Сержант — це не лише командир, але й наставник, лідер та опора. Від нього залежить не лише бойова готовність, але й мораль та дисципліна військового колективу. З його кожним кроком і дією працює важливий механізм, спрямований на захист та безпеку нашої країни.

Історія свята

Після отримання незалежності в 1991 році, Україна частково перейняла радянський зразок військових звань, однак вже згодом приступила до реформування своїх Збройних Сил, у тому числі і системи військових звань.

Незалежна Україна внесла зміни для відображення нових реалій та військових стандартів. Зокрема, були введені нові військові звання, а також змінено ієрархію та систему повноважень для відповідності вимогам сучасного військового службовця. Так, раніше було три сержантських звання: молодший сержант, сержант та старший сержант. У 2019 році ВРУ ухвалила законопроєкт відповідно до якого, було скасовано два звання – прапорщик і мічман. Тоді ж вперше були введені нові сержантські звання.

Сьогодні Україна активно пристосовувала свою систему військових звань до власних потреб та стандартів, відокремлюючись від колишнього радянського підходу. У червні 2020 року вийшов наказ Міноборони № 238 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 20 листопада 2017 року N 606", де вже зазначені вісім сержантських та старшинських звань: молодший сержант, сержант, старший сержант, головний сержант, штаб-сержант, майстер-сержант, старший майстер-сержант, головний майстер-сержант.

Фото: Facebook "Генеральний штаб ЗСУ"

Станом на 2022 рік в Україні налічується понад 100 тисяч сержантів і старшин, понад 18 тисяч з них отримали державні нагоди, а понад 9500 відзначені орденами "За мужність", - дані Armyinform.

В цей день, важливо вшанувати сержантів Збройних Сил України та виразити подяку за їхню самовіддану службу. Слава сержантам, що несуть на своїх плечах відповідальність за нашу безпеку та боронять рідну Батьківщину!