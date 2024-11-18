У Кремлі заявили, що дозвіл США Україні на удари ATACMS "стане витоком напруженості"

Про це пишуть РИА-Новости та Интерфакс.

За словами Пєскова, таке рішення адміністрації президента США стане "новим витоком напруженості" та "знаменує новий рівень залученості Вашингтона в конфлікт в Україні".

"Якщо таке рішення дійсно було сформульовано і доведено до київського режиму, це якісно новий виток напруженості і якісно нова ситуація з точки зору залучення Сполучених Штатів до цього конфлікту", - сказав речник очільника Кремля.