У Кремлі заявили, що дозвіл США Україні на удари ATACMS "стане витоком напруженості"
Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав "новим витоком напруженості" рішення США надати Україні дозвіл на удари ATACMS вглиб РФ
Про це пишуть РИА-Новости та Интерфакс.
За словами Пєскова, таке рішення адміністрації президента США стане "новим витоком напруженості" та "знаменує новий рівень залученості Вашингтона в конфлікт в Україні".
"Якщо таке рішення дійсно було сформульовано і доведено до київського режиму, це якісно новий виток напруженості і якісно нова ситуація з точки зору залучення Сполучених Штатів до цього конфлікту", - сказав речник очільника Кремля.
- У вересні Путін заявив, що дозвіл бити по території РФ західною далекобійною зброєю "змінить природу конфлікту" та означатиме пряму участь країн НАТО у війні в Україні.
- Увечері 17 листопада з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.
- 18 листопада повідомлялось, що рішення Байдена дозволити Україні бити далекобійними ракетами ATACMS вглиб території Росії стосується лише Курської області.
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