Путін заявив, що дозвіл бити по території РФ західною далекобійною зброєю, означатиме пряму участь країн НАТО у війні в Україні

Про це інформує російське пропагандистське видання Комерсант.

Путін вважає, що Україна не зможе завдавати ураження сучасними високоточними системами великої дальності західного виробництва, оскільки це, мовляв, можливо лише за умови використання розвідданих із супутників, яких українська армія не має. Очільник Кремля заявив, що вносити польотні завдання в системи можуть тільки військовослужбовці країн НАТО.

"Тому йдеться не про те, щоб дозволяти українському режиму завдавати ударів по Росії цією зброєю чи не дозволяти. Йдеться про те, щоб ухвалити рішення про те, що країни НАТО безпосередньо беруть участь у військовому конфлікті чи ні. Якщо це рішення буде ухвалено - це означатиме не що інше, як пряму участь країн НАТО, Сполучених Штатів, європейських країн у війні в Україні", - сказав Путін.

Він думає, що таке рішення партнерів України "змінить саму природу конфлікту і означатиме, що країни НАТО, США і Європа воюють із Росією".