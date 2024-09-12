Білий дім фіналізує план послаблення обмежень на удари ЗСУ по території РФ, - Politico

Про це повідомляє Politico із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що переговори проводилися в тісному контакті з невеликою групою офіційних осіб у Білому домі. Деталі плану все ще узгоджують. Але офіційні особи у Вашингтоні, Лондоні та Києві останніми днями обговорювали розширення території всередині Росії, по якій Україна може завдати удару зброєю американського та британського виробництва.

Крім цього посадовці обговорили, як запобігти додатковим транскордонним атакам з боку Росії, включаючи згоду США дозволити Україні використовувати британські ракети великої дальності, які містять американські частини, для ударів усередині Росії.

Видання вважає, що відповідні переговори між Вашингтоном і Києвом знаменують значну зміну тональності в порівнянні з тими, які дві країни проводили на початку цього літа.

"Це сигналізує про те, що адміністрація Байдена може бути готова нарешті погодитися на прохання Києва дозволити українській армії сильніше захищатися та робити більш агресивні кроки всередині Росії", - пишуть журналісти.