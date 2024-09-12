Британія дозволить Україні застосовувати Storm Shadow для ударів по РФ, - The Guardian

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на джерела у британському уряді.

Зазначається, що відповідне рішення було вже прийнято, проте не очікується, що воно буде публічно оголошено під час зустрічі прем'єр-міністра Сполученого Королівства Кіра Стармера та президента США Джо Байдена.

У джерелах вважають, що спільний візит держсекретаря США Ентоні Блінкена і глави МЗС Британії Девіда Ламмі до Києва для зустрічі з Зеленським не відбувся б, якби не було позитивного рішення щодо Storm Shadow.

"Але публічне оголошення про ракети великої дальності в Києві вважалося б зайвою провокацією. Цілком ймовірно, що все ще залишаться обмеження щодо використання Україною ракет, радіус дії яких становить щонайменше 190 миль, щоб уникнути необдуманих або непотрібних атак", - додало видання.