Британія дозволить Україні застосовувати Storm Shadow для ударів по РФ, - The Guardian
Високопосадовці Великої Британії прийняли рішення дозволити Україні завдавати ударів по цілях у Росії ракетами Storm Shadow
Про це повідомляє The Guardian із посиланням на джерела у британському уряді.
Зазначається, що відповідне рішення було вже прийнято, проте не очікується, що воно буде публічно оголошено під час зустрічі прем'єр-міністра Сполученого Королівства Кіра Стармера та президента США Джо Байдена.
У джерелах вважають, що спільний візит держсекретаря США Ентоні Блінкена і глави МЗС Британії Девіда Ламмі до Києва для зустрічі з Зеленським не відбувся б, якби не було позитивного рішення щодо Storm Shadow.
"Але публічне оголошення про ракети великої дальності в Києві вважалося б зайвою провокацією. Цілком ймовірно, що все ще залишаться обмеження щодо використання Україною ракет, радіус дії яких становить щонайменше 190 миль, щоб уникнути необдуманих або непотрібних атак", - додало видання.
- Напередодні The Independent повідомило, що Британія не змінила своєї позиції стосовно надання дозволу Україні завдавати удари по цілях у Росії ракетами Storm Shadow.
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