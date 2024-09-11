У Британії заявили, що позиція щодо ударів ЗСУ ракетами Storm Shadow по РФ не змінилася
Велика Британія не змінила своєї позиції стосовно надання дозволу Україні завдавати удари по цілях у Росії ракетами Storm Shadow
Про це пише The Independent.
У матеріалі йдеться, на Даунінг-стріт поінформували, що думка Лондона стосовно використання ЗСУ Storm Shadow для ударів по РФ не змінилась. Однак там підкреслили, що британський уряд завжди брав до уваги проблеми України.
Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі під час візиту до Києва 11 вересня також прокоментував питання про дозвіл на такі удари для ЗСУ.
"Було б абсолютно неправильно коментувати деталі оперативних питань на такому форумі, як цей, тому що єдиною людиною, яка могла б отримати користь, є Путін, і ми нічого не зробимо, щоб дати йому будь-яку перевагу в його незаконному вторгненні", - сказав він.
- 15 серпня Велика Британія дозволила ЗСУ використовувати її зброю в Курській області РФ, проте діє стара заборона на застосування ракет Storm Shadow. Зокрема, українські сили задіяли в операції в Курській області британські бойові танки Challenger 2.
- 8 вересня колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що британський уряд прем’єр-міністра Кіра Стармера має зняти для України обмеження на застосування ракет Storm Shadow по території Росії.
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