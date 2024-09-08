Ексміністр оборони Британії Шаппс закликав уряд країни дозволити Україні бити ракетами Storm Shadow по території Росії

Про це він сказав в інтерв'ю The Sunday Times.

"І все ж у мене є тривога, яка цього літа стала ще більшою. Зараз це настільки актуально, що я більше не можу про це мовчати. Враховуючи те, як Путін націлює на чоловіків, жінок і дітей, використовуючи керовані авіабомби, які часто запускають з Росії, ми повинні терміново схвалити використання нашої зброї великої дальності в Росії", - наголосив Шаппс.

За словами ексміністра оборони Британії, обмеження для України у використанні британської зброї там, де вона була б найбільш ефективною, робить Британію недостойною бути союзником України.

"Настав час припинити просити хоробре населення президента Зеленського воювати зі зв'язаною за спиною рукою. Замість цього Британія повинна видати пряме попередження Путіну: якщо ви продовжите вбивати чоловіків, жінок і дітей керованими бомбами, запущеними з Росії, тоді ми змусимо решту світу дозволити нашим ракетам великої дальності знищувати ваші пускові установки, незалежно від того, де вони розташовані — навіть усередині Росії", – наголосив він.

Шаппс зауважив, що наразі час нагадати собі, що те, що відбувається в Україні, стосується не лише українців.

"Це також про нас. Йдеться про захист усього нашого способу життя. Наша недосконала система самоврядування часто розчаровує. Та сама система, яка іноді призводить до того, що керівну партію звільняють із посади через неефективність", - сказав він.

Колишній міністр оборони Британії наголосив, що Британія повинна повернути собі лідерське місце і надати дозвіл на використання Storm Shadows, залучивши Францію, США і Німеччину, яку він назвав "найбільш стриманим партнером". Шаппс пропонує висунути Путіну ультиматум - "припинити атаки на Україну, або ми підтримаємо відповідь України".

"Я знаю, що свобода, демократія і вибори є повною анафемою для Путіна. Але ми сильніші, тому що ми охоче погоджуємося з тим, що вибори не завжди можуть проходити на нашу користь. Він радше нав’яже Україні своє самодержавство, але якщо ви цінуєте свободу, то це не просто битва за Україну, це має значення для вільного світу. Або, інакше кажучи, це боротьба за право бути політичним програшем", - завершив Шаппс.