ППО, F-16, далекобійні ракети: Зеленський прибув до Німеччини й виступив на засіданні "Рамштайну"

Про це він написав у телеграм.

"Робота з партнерами для міцності України. Я прибув на авіабазу «Рамштайн» для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України. Нам потрібна рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор. Потрібно, щоб уся зброя з уже оголошених пакетів підтримки нарешті потрапила в бойові бригади. І потрібні сильні "далекобійні" рішення партнерів, щоб наблизити справедливий мир, якого ми прагнемо", - наголосив президент.

Зеленський візьме участь у засіданні групи та зустрінеться з міністрами оборони США та Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом. Також він окремо проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом.

Після засідання у форматі "Рамшайн" Зеленський поїде в Італію для участі у Міжнародному економічному форумі "Амброзетті", а також на зустрічі з представниками італійського бізнесу та переговори з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Президент додав, що узгоджують позиції з усіма союзниками по G7.

Початок засідання "Рамштайну"

Під час вступного слова перед початком засідання Зеленський подякував усім присутнім міністрам за підтримку.

"Сьогодні у Покровську та Торецьку Донецької області України особливо важливо відчути силу наших домовленостей", - сказав президент на початку.

Зеленський зауважив, що є зміни у загальній ситуації. Він сказав, що Путін показав справжні інтереси, і "це повинно бути очевидним для тих, хто досі вірить, що Путін воює, щоб захистити людей або свої безпекові інтереси".

За словами президента, найбільш боєздатні підрозділи російської армії залучені у розширення зони окупації на українській території в Донецькій області. Путін більше хоче окупувати Україну, ніж забезпечити безпеку для Росії, підкреслив він.

"Російські спроби намалювати червоні лінії не працюють", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Україна працює з великою кількістю озброєння від партнерів і дуже вдячна за кожен пакет допомоги. Проте ЗСУ потребують більше озброєння, щоб витіснити російські війська з українських територій, особливо з Донецької області.

"Важливо, щоб кожен пакет допомоги, який анонсується, швидко починав працювати на полі бою, без жодних затримок. Боротьба у Донецькій області залежить від цього. Якщо Путін не матиме жодних досягнень там, він не матиме жодних досягнень і будь-де або будь в чому", - сказав Володимир Зеленський.

Він подякував партнерам за те, що саміт НАТО у Вашингтоні відзначився серйозними рішеннями щодо ППО для України. Зеленський заявив, що кількість систем ППО, які не були поставлені в Україну, після оголошення про передачу, є значною. Він закликав партнерів бути більш активними у цій роботі щодо поставок ППО. Він нагадав, що українські військові вже почати працювати на літаках F-16, які збивають російські ракети та дрони дуже ефективно. Але президент наголосив на їхній обмеженій кількості та потребі України у набагато міцнішому повітряному флоті F-16. Зеленський зауважив, що має пропозиції, які озвучить без преси.

Зеленський подякував США, Британії та Франції за співпрацю та допомогу у важливих операціях, зокрема, у Криму, що, за словами президента, дозволило повернути безпеку Чорного моря, повернути експорт українського продовольства.

Політика щодо дальнього ураження цілей в РФ у партнерів не змінилася, але Зеленський наголосив на нестачі далекобійних ракет ATACMS, Storm Shadow та SCALP навіть для захисту української окупованої території, включно з Кримом. Водночас Зеленський наголосив, що Україні потрібні ці ракети не лише для звільнення окупованих територій, але й також для ударів по цілях в РФ, щоб змотивувати її підписати мир.

Президент також висловив готовність України виробляти більше зброї спільно з партнерами, щоб також посилити сили оборони партнерів після цієї війни. Для цього потрібне фінансування, підкреслив Зеленський.

"Давайте зробимо так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія. В такий спосіб, який відновить надійний міжнародний безпековий порядок. Ми повинні зробити це", - резюмував президент.