"Стосується ППО, наших можливостей на фронті та у відновленні": Зеленський анонсував результативні зустрічі з партнерами
Президент Володимир Зеленський заявив про реалізацію цілей Курської операції, а також анонсував результативні зустрічі з партнерами, зокрема, щодо постачання ППО
Про це йдеться у його вечірньому зверненні 4 вересня.
Так, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президентові щодо ситуації в Покровську, Торецьку та на Курахівському напрямку.
"Окремо – операція в Курській області. І дуже важливо, що абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються. Дякую за це кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які залучені", - зазначив Зеленський.
За його словами, Сили оборони на Курщині активно поповнюють обмінний фонд.
"Станом на зараз ця наша операція продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду завдяки одному напрямку", - сказав президент.
Він також анонсував важливі зустрічі з партнерами.
"Ми готуємо важливі зустрічі з партнерами. Те, що може й повинно зміцнити наші позиції – не лише України, але й усіх нас у Європі, усіх нас у світі, хто прагне реального завершення цієї війни та реальної спільної роботи, щоб безпека більше ніколи не руйнувалась. Цей тиждень, наступний і увесь вересень мають бути результативними для всіх нас. І передусім це стосується ППО, наших можливостей на фронті та у відновленні. Ми готуємо змістовні речі", - підкреслив Зеленський.
- Раніше Зеленський заявив, що з початку операції ЗСУ на Курщині Росія перекинула до Курська з українських територій 60 тис. військових.
- Про підсумки місяця наступу на Курщині читайте тут.
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