"Стосується ППО, наших можливостей на фронті та у відновленні": Зеленський анонсував результативні зустрічі з партнерами

Про це йдеться у його вечірньому зверненні 4 вересня.

Так, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президентові щодо ситуації в Покровську, Торецьку та на Курахівському напрямку.

"Окремо – операція в Курській області. І дуже важливо, що абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються. Дякую за це кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які залучені", - зазначив Зеленський.

За його словами, Сили оборони на Курщині активно поповнюють обмінний фонд.

"Станом на зараз ця наша операція продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду завдяки одному напрямку", - сказав президент.

Він також анонсував важливі зустрічі з партнерами.

"Ми готуємо важливі зустрічі з партнерами. Те, що може й повинно зміцнити наші позиції – не лише України, але й усіх нас у Європі, усіх нас у світі, хто прагне реального завершення цієї війни та реальної спільної роботи, щоб безпека більше ніколи не руйнувалась. Цей тиждень, наступний і увесь вересень мають бути результативними для всіх нас. І передусім це стосується ППО, наших можливостей на фронті та у відновленні. Ми готуємо змістовні речі", - підкреслив Зеленський.