"Частина плану перемоги": Зеленський сказав, скільки військових РФ перекинула на Курщину з територій України

Про це він сказав в інтерв'ю NBC News.

Зеленський зазначив, що Київ планує необмежений час утримувати захоплені російські території, намагаючись змусити диктатора РФ Володимира Путіна до переговорів.

"Нам не потрібна їхня земля. Ми не хочемо нести туди наш український спосіб життя", – сказав президент.

Україна утримуватиме цю територію, оскільки це є невід’ємною частиною "плану перемоги" і припинення війни, сказав Зеленський, додавши, що він представить пропозицію міжнародним партнерам, таким як Сполучені Штати.

"Поки нам це потрібно", — сказав він про захоплену українською армією територію Курської області РФ.

За словами Зеленського, вторгнення на Курщину 6 серпня було "превентивним ударом", щоб не дати росіянам створити буферну зону вздовж кордону з Україною.

Зеленський сказав, що не може обговорювати, чи планує Україна спробувати захопити ще територію Росії.

"Не скажу, вибачте. При всій повазі, я не можу про це говорити. Я думаю, що успіх дуже близький до несподіванки", — сказав він.

Зеленський також сказав, що адміністрація Байдена не знала про плани переходу до Росії завчасно, оскільки це було суворо охоронюваною таємницею навіть в Україні.

"Так, ми нікого не повідомляли. І справа не у недовірі", – сказав Зеленський, додавши, що контрнаступ Києва минулого літа провалився багато в чому через те, як багато його рекламували та говорили, що давало росіянам шанс підготуватися. Цього разу навіть українські спецслужби не знали, сказав він.

"Я максимально звузив коло людей, які знали про цю операцію. Я думаю, що це була одна з причин успіху", – додав Зеленський.

Однією з цілей вторгнення, сказав Зеленський, було змусити Москву стягнути війська з-за 600-мильної лінії фронту в Україні, зокрема на сході. І хоча він сказав, що Росія перекинула 60 тис. військових до Курська з України, Покровськ не зазнав великого зменшення військ.

Зеленський підкреслив, що представники Росії повинні бути присутніми на другому Саміті миру: "Ми розуміємо, що без російської сторони завершити цю війну дипломатичним шляхом дуже важко".