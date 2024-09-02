"Ніколи не відмовлялись": Путін назвав нову умову мирних переговорів РФ з Україною
Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною. Проте, за його словами, спочатку необхідно "розправитися з бандитами", які проникли на територію Курської області
Про це повідомляє російське видання Комерсант.
Згідно з повідомленням, Путін висловив цю думку під час відкритого уроку "Розмова про важливе" в школі в Туві, куди він приїхав із візитом.
Одинадцятикласниця запитала його про ситуацію на фронті, зазначивши, що в мережею поширюється суперечлива інформація про переговори з Україною.
У відповідь Путін заявив, що Росія готова до переговорів, що якщо в України "виникне бажання не на словах, а на ділі переходити до мирних переговорів і вирішувати ці питання мирними засобами".
"Але треба, звичайно, розібратися з цими бандитами, які забралися на територію Російської Федерації, а саме в Курську область, і з їхніми спробами дестабілізувати ситуацію в прикордонні загалом",- пояснив російський диктатор.
- 25 серпня президент України Володимир Зеленський пояснив, що Путін не може втримати Курщину, тому що російські системи ППО переважно прикривають його резиденцію, Москву і Петербург, а не прикордонні з Україною області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.9 Купівля 40.9Продаж 41.39
- EUR Купівля 45.16Продаж 45.89
- Актуальне
- Важливе