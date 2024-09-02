"Ніколи не відмовлялись": Путін назвав нову умову мирних переговорів РФ з Україною

Про це повідомляє російське видання Комерсант.

Згідно з повідомленням, Путін висловив цю думку під час відкритого уроку "Розмова про важливе" в школі в Туві, куди він приїхав із візитом.

Одинадцятикласниця запитала його про ситуацію на фронті, зазначивши, що в мережею поширюється суперечлива інформація про переговори з Україною.

У відповідь Путін заявив, що Росія готова до переговорів, що якщо в України "виникне бажання не на словах, а на ділі переходити до мирних переговорів і вирішувати ці питання мирними засобами".

"Але треба, звичайно, розібратися з цими бандитами, які забралися на територію Російської Федерації, а саме в Курську область, і з їхніми спробами дестабілізувати ситуацію в прикордонні загалом",- пояснив російський диктатор.