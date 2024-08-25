Зеленський пояснив, чому Путін не може втримати Курщину

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю представникам індійських ЗМІ.

За його словами, очільник Кремля Володимир Путін не турбується про власні території та продовжує окуповувати території України.

"Ми прекрасно розуміємо, що це саме так. Після того, як вони б’ють по нашій енергетиці, ми б’ємо по їхніх військових аеропортах. І ми знаємо, де в них є ППО, а де немає. Все перевірено", - пояснив Зеленський.

Він підкреслив, що системи протиповітряної оборони розташовані навколо дачі Путіна, Москви, в Санкт-Петербурзі, а у звичайних містечках, зокрема в Курській області, вони взагалі відсутні.

"Там є війська, але такого ППО потужного, як навколо домівки "товариша Путіна", у них немає. І тому абсолютно зрозуміло, що втримати він це не може. І він повинен вже почати відчувати цю війну. І він буде її відчувати", - наголосив президент.

На його переконання, Путіна необхідно зупинити, однак якщо дипломати світу не захочуть його тотально ізолювати, він продовжуватиме свою загарбницьку війну та вбиватиме наших дітей.