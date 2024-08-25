Російська влада не має сумнівів, що США дозволять Україні завдавати ударів вглиб РФ, - WP
У Росії впевнені, що Сполучені Штати Америки дозволять українським Збройним силам завдавати ударів по цілях у глибині РФ
Про це пише The Washington Post.
За словами прокремлівського аналітика Сергія Маркова, Москва вже врахувала дозвіл США Україні бити вглиб Росії.
"У Росії немає сумнівів, що такий дозвіл буде надано. Росія вже вважає, що рішення було прийнято США", - сказав він.
Водночас видання наголошує, що операція ЗСУ в Курській області РФ перетнула "найчервонішу" лінію Кремля, але "відповідь Путіна досі була разюче пасивною і приглушеною, на відміну від його риторики на початку війни".
Також у матеріалі нагадали про інші "червоні лінії" Москви, зокрема: потоплення російського флагмана "Москва", вибух Кримського мосту в 2022 році, атаки українських дронів на Москву й Кремль у 2023 році й атаки на стратегічні авіабази РФ. Водночас ЗСУ застосовують західні HIMARS, танки, ATACMS та винищувачі F-16, які також були "червоними лініями" для Кремля.
- 13 серпня стало відомо, що уряд Великої Британії не дозволив Україні використовувати ракети Storm Shadow під час наступу в Курській області РФ.
- 24 серпня повідомляли, що Сполучені Штати Америки не дозволяють Збройним силам України завдавати удари по території Росії далекобійною зброєю, оскільки в майбутньому Вашингтон може захотіти "перезавантажити" відносини з Москвою, а це може завадити процесу.
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