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Британський уряд не дав дозволу Україні на використання ракет Storm Shadow у межах дій у Курській області, - The Telegraph

Дар'я Куркіна
13 серпня, 2024 вiвторок
18:27
Війна з Росією ракета Storm Shadow

Уряд Великої Британії не дозволив Україні використовувати ракети Storm Shadow під час наступу в Курській області РФ

Зміст

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерело в уряді.

У матеріалі йдеться, що український президент Володимир Зеленський просив західних союзників надати дозвіл Збройним силам на використання ракет великої дальності по цілях у глибині РФ. Він доручив чиновникам Міністерства оборони та дипломатам "представити перелік необхідних дій з нашого боку для отримання дозволу від наших партнерів на використання далекобійної зброї для захисту нашої території".

Однак за інформацією The Telegraph, британський уряд не дозволив ЗСУ використовувати Storm Shadow в межах дій на Курщині.

"Ніяких змін не відбулося", – сказав співрозмовник газети.

Також джерело в уряді Великої Британії пояснило, що позиція його держави не змінилася.

"Ми надаємо військову допомогу для підтримки чіткого права України на самооборону від незаконних нападів Росії відповідно до міжнародного гуманітарного права. Ми чітко усвідомлюємо, що обладнання, надане Великою Британією, призначене для захисту України", - сказав він.

Колишній танковий командир Британії Геміш де Бреттон-Гордон розповів виданню, що ракетами Storm Shadow можна завдавати ударів по "залізничних вузлах і ключових дорогах, що ведуть до Курська, а також будь-яких аеродромах в радіусі 100 миль (приблизно 160 км, - ред.)".

Також у матеріалі зазначено, Зеленський під час візиту до Великої Британії у липні лобіював перед прем’єром Кіром Стармером зняття обмежень для України на використання боєприпасів, дальністю близько 250 км.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто Збройні сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post написав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі Курської області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.

10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня в Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

11 серпня партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання російської 810-ї бригади з Покровського напрямку (Донеччина) на Курщину. Перед цим згадана бригада окупантів діяла на Херсонщині.

12 серпня т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов відзвітував Путіну, що ЗСУ взяли під контроль 28 населених пунктів на Курщині. Натомість за підрахунками DeepState їхня кількість становить 44.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна не прагне забирати територію Курської області Росії, метою операції ЗСУ є захист життів українців.

Теги:
Україна
Росія
зброя
Президент України
Володимир Зеленський
ЗСУ
допомога Україні
Велика Британiя
зброя для України
Курськ
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