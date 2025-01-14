РФ заочно засудила мера Дніпра Філатова до 9 років колонії за дописи в інтернеті

Про це повідомила пресслужба прокуратури Москви.

"Встановлено, що у квітні 2022 року Філатов, перебуваючи за межами Російської Федерації, розмістив у своєму відкритому каналі одного з месенджерів звернення до невизначеного кола осіб, що містить висловлювання, котрі виражають і формують презирливе та вороже ставлення до росіян, а також спонукають до скоєння щодо них насильницьких дій. Продовжуючи злочинний намір, бажаючи збільшити охоплення аудиторії, він також опублікував це звернення у публічному доступі на своїй сторінці в одній із соціальних мереж", - ідеться у повідомленні.

У прокуратурі Москви зазначили, що в інтернеті Філатов також розмістив нібито неправдиву інформацію про протиправні дії російських військових.

Крім ув'язнення, суд ухвалив рішення позбавити Філатова "права займатися діяльністю, пов'язаною з адмініструванням сайтів електронних або інформаційно-телекомунікаційних мереж, у тому числі мережі Інтернет, терміном на 4 роки".