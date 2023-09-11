У Московському суді повідомили, що заочно заарештували мера Дніпра Філатова
Басманний районний суд Москви заочно заарештував мера Дніпра Бориса Філатова за "заклики вбивати росіян у всьому світі"
Про це повідомляє "Медіазона", посилаючись на пресслужбу суду.
Видання також знайшло ім'я Філатова в базі розшуку МВС.
За інформацією джерела "Медіазони", Філатову інкримінують статтю про розпалювання ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності з загрозою застосування насильства.
Зазначається, що у квітні цього року пропагандистське видання ТАСС із посиланням на Слідчий комітет писало, що проти мера порушили справу про нібито підбурювання до геноциду.
Відкриття справи на Філатова навесні ініціював голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, він звинуватив мера у заклику до вбивства росіян.
"У забороненій у Росії соціальній мережі Філатов опублікував пост із закликами вбивати росіян у всьому світі", - йшлося у заяві.
- У серпні МВС Росії оголосило в розшук ексміністра оборони України Андрія Загороднюка, командувача сил ТрО генерал-майора Ігоря Танцюру й екскомандувача ОК "Схід" генерал-лейтенанта Олександра Красноока.
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