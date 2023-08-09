Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на базу МВС РФ.

Як зазначено в базі російського міністерства, Андрія Загороднюка розшукують "за статтею кримінального кодексу РФ". Проте не вказано, за якою саме.

Окрім того, в розшук за кримінальною статтею, як повідомляють росЗМІ, оголошено "колишнього першого заступника командувача Операцією об'єднаних сил - начальника об'єднаного оперативного штабу Збройних сил України (ЗСУ) Ігоря Танцюру, а також колишнього командувача оперативно-тактичного угрупування українських військ "Донецьк" Олександра Красноока".

Андрій Загороднюк обіймав посаду міністра оборони України з серпня 2019 року до березня 2020 року.

Ігор Танцюра у 2019 році був начальником штабу – першим заступником командувача Операції об'єднаних сил. У 2022 році – начальник штабу – заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ. 15 травня 2022 року призначений командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ.

Олександр Красноок – із військової династії. Його дід і батько були офіцерами. Він пройшов шлях від командира танкового взводу до командувача ОК “Схід”. Виконував завдання в Іраку. З 2014-го – в АТО, в Дебальцевому та на Донецькому напрямку. У березні 2022 був призначений першим заступником голови військово-цивільної адміністрації Кривого Рогу, а згодом – заступником голови Дніпропетровської ОВА.

Раніше слідчий комітет Росії висунув заочне звинувачення Загороднюку, Танцюрі та Краснооку – "у злочинах проти мирних жителів".