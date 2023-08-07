Росія оголосила в розшук українську журналістку Яніну Соколову
Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук українську телеведучу, журналістку Яніну Соколову
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"МВС Росії оголосило у розшук українську телеведучу Яніну Соколову (включена до списку терористів та екстремістів Росфінмоніторингу)", – йдеться в заяві.
Там також зазначається, що російський слідчий комітет звернув увагу на заяви Соколової, яка начебто "висловила позицію щодо необхідності вбивства російських людей за національною ознакою".
- 27 липня МВС Росії оголосило в розшук суддю МКС, яка видала ордер на арешт Путіна.
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