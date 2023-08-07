Росія оголосила в розшук українську журналістку Яніну Соколову

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"МВС Росії оголосило у розшук українську телеведучу Яніну Соколову (включена до списку терористів та екстремістів Росфінмоніторингу)", – йдеться в заяві.

Там також зазначається, що російський слідчий комітет звернув увагу на заяви Соколової, яка начебто "висловила позицію щодо необхідності вбивства російських людей за національною ознакою".