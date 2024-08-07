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Путін зібрав нараду з урядовцями й уперше прокоментував події в Курській області

Юлія Лаврук
7 серпня, 2024 середа
15:22
Війна з Росією Путін під час звернення на тему теракту в Підмосков'ї

Очільник Кремля Володимир Путін провів нараду з урядовцями та прокоментував ситуацію у Курській області, зазначивши, що Україна нібито "зробила чергову провокацію"

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Про це пише Медуза

"Київський режим зробив чергову масштабну провокацію. Веде невибіркову стрілянину, зокрема, з ракетної зброї, по житлових будинках, цивільних будівлях, машинах швидкої допомоги", - заявив російський диктатор.

Він також додав, що вже доручив "низці цивільних відомств допомогти жителям Курської області", та що сьогодні він обговорить ситуацію в регіоні з очільниками силових структур.

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Також ситуацію у Курській області прокоментував виконувач обов'язків губернатора Олексій Смирнов, пише ТАСС.

Він зазначив, що доповів оперативну обстановку Путіну, який своєю чергою пообіцяв нібито "підтримку Курської області в усіх напрямках та тримає ситуацію на особистому контролі".

За словами Смирнова, ситуація у Курській області начебто контрольована. Туди виїхали медики з Москви і Петербурга, додав в. о. губернатора.

Також ТАСС повідомляло, що Путін доручив першому віцепрем'єру Денису Мантурову координувати роботу з надання допомоги жителям Курської області, "робота має розпочатися невідкладно".

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ". 

В Інституту вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.

Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
ЗСУ
Військові новини
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