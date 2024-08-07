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OPINION

Чому операція в Курській області є перспективною зі стратегічного погляду

Віктор Андрусів
7 серпня, 2024 середа
14:08
Погляд Віктор Андрусів

Вирішив зібрати вам усі можливі версії, які озвучуються різними аналітиками, щодо того, чому ЗСУ звільняють Курську область

Зміст

Яка б версія не була правильною, через будь-яку варто починати операцію.

1. Курська АЕС. Спроба захопити Курську АЕС і обміняти її на Запорізьку. Це було б дуже сильно. Повернення ЗАЕС в нашу мережу — це фактично розв'язання наших проблем, оскільки до війни вона давала 30% нашої електрики. Це найкраща для нас версія, але дуже небагато шансів на успіх.

2. Відволікання резервів з Харківської області. Курську область обороняє група військ "Север", яка, власне, і веде операцію у Вовчанську. Відволікання резервів дасть змогу вибити росіян із наших захоплених ними населених пунктів Харківської області. Це хороша версія з гарними шансами на успіх.

3. Превентивний удар. ЗСУ завдали превентивного удару для уникнення повторення ситуації в Харківській області. Я в цю версію не дуже вірю, але якщо це так — то це заслуговує на оплески.

4. Це кампанія, спрямована на Захід, який почав зневірюватись у шансах України. Малоймовірно, але якщо це так, то теж гарна версія. Дійсно, ми давно не вели наступальних операцій.

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5. Це дії з метою створення інформаційного шуму у РФ. Ця версія малоймовірна. Для такого, як правило, застосовується РДК. Зрештою, повна тиша навколо операції точно підказує, що це не інформаційна історія.

На жаль, потрібно розуміти, що ворог сильний, і досягнути успіху в такій ситуації дуже й дуже важко. Тому поки не завищуйте очікування ні свої, ні інших. Але, як можна побачити з цих версій, — розпочати таку операцію було правильним, незалежно від того, яка версія основна.

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист

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Теги:
Новини
Україна
Росія
ЗСУ
Війна з Росією
атомна енергетика
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