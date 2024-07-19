Від початку війни уявлення Путіна про перемогу постійно змінювалось. Спочатку він уявляв її як захоплення Києва, втеча Зеленського, капітуляція України та Заходу перед його вимогами, і велика нова угода, де за РФ закріпляється зона впливу.

Після поразки під Києвом, його уявлення про перемогу змінилось. Тоді це стало повне захоплення територій Донецької й Луганської областей, як це і було обіцяно в СВО, і збереження вже захоплених територій. Ну, і звісно, "велика угода" про інтереси Росії.

Після ще кількох сотень тисяч вбитих росіян, і жалюгідних просувань на кілька кілометрів, його уявлення знову зазнало змін. Тепер це просто визнання його захоплених територій. І незмінна умова - "велика угода" із Заходом.

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Однак від самого початку війни Путін робить кроки, які мають для всіх стати безапеляційними у визнанні його "перемоги", і всі ці кроки руйнують його найбажанішу ціль — велику угоду. Отже, саму війну він розпочав з відвертої брехні, що ніякого нападу він не планує. Ця брехня і цинізм, фактично, підривають можливість отримати сталі домовленості з диктатором. У продовження проблеми домовленостей — це постійні заяви про можливість застосування ядерної зброї. Зрозуміло, що не можливо отримати домовленості в умовах ядерного шантажу. Нарешті, останній безглуздий крок Путіна — це союз з Північною Кореєю. На додачу до двох попередніх кроків, тепер будь-які домовленості з ним означають в тому числі й опосередковане визнання його союзу з Північною Кореєю.

Фактично своїми діями Путін унеможливив досягнення з ним будь-яких мирних угод, і зробив не можливим досягнення своїх цілей.

У цій ситуації, на жаль, для нас потрібно розуміти, що жодного досягнення миру через угоду з ним — не станеться. Чудовий приклад — зернова угода. Спроба домовитись за фактом ні до чого не призвела, оскільки той час, коли почали діяти домовленості — це був час початку нашої перемоги на морі. А за фактом угода була припинена Путіним, і єдине чому ми возимо зерно по морю — бо перемогли путінський флот.

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Цей мій аналіз підтверджує, що єдиний, станом на сьогодні, можливий сценарій настання гарячого миру — це заморожування, яке станеться через вичерпання сил сторонами, фактично, щось близьке до корейського сценарію. Це теж може бути миром і досить сталим, але єдиною його гарантією є потужні ЗСУ.

Чи означає це, що мирні ініціативи з нашого боку марні? Ні. Ми боремося за міжнародну підтримку з Путіним. І ці ініціативи дозволяють блокувати наративи РФ, що єдиний варіант миру — це домовитись на їхніх умовах.

Усі інші справжні завершення війни та досягнення миру стануть можливими тільки після смерті Путіна чи відходу від влади. Це погані новини й для нас, і для нього. Але в його випадку — це результат його стратегічних прорахунків, і війни з нульовою сумою, в якій він не може перемогти, і не може дозволити собі програти.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист