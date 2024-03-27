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OPINION

Мріючи про "корейський сценарій", не стати б "Південним В'єтнамом"

Юрій Богданов
27 березня, 2024 середа
12:01
Погляд Юрій Богданов

На тему перемовин, "заморозки" і "корейського сценарію"

Треба нагадати кілька пунктів (очевидних). Бо ця тема буде періодично активізуватись, і ось зараз, у другу річницю, теж. 

"Корейський сценарій", як його бачать прихильники перемовин, виглядає як фіксація на десятиліття, де ми станемо, як Південна Корея 90-х, оминаючи Південну Корею 50-х та 60-х. Ну а Росія, відповідно, стане КНДР. Це не гарантовано. Це wishful thinking у чистому вигляді. 

"Корейський сценарій" в реальності виглядає як ситуація, коли обидві сторони виснажені настільки, що продовжувати війну вони вже не можуть фізично. Корейський півострів за 3 роки війни мав приблизно 15% відносно цілого житлового фонду, стан перманентного напівголоду і зруйновану економіку. Не як у нас, а по-справжньому. І сукупно загинуло десь 10% населення. Фізично загинуло. Лінія фронту на момент завершення війни була перенасичена людьми й технікою з обох боків, але це вже були значною мірою американські та китайські сили.

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При цьому я не виключаю, що такий сценарій можливий у майбутньому. Коли обидві сторони будуть по-справжньому виснажені. До цього йде, якщо ані Україна і партнери, ані Росія не зможуть "перекинути дошку" на полі бою. (Те, що відбувається зараз - "не воно"), і ніхто зі сторін не колапсує зсередини. Але до тої точки взаємного виснаження ще як мінімум багато місяців. 

Наразі Путін навряд готовий обговорювати щось крім капітуляції, бо все інше не виправдає війну, яка вже стала єдиною опорою легітимності його режиму.

І за таких умов наша спроба вистрибнути з війни — це шлях або принизливої капітуляції де-факто, бо нема причин думати, що буде інакше, або пряме запрошення повертатися за рік-півтора.

Бо зараз немає опції одночасного розміщення на неокупованій території України американських баз як у Кореї після війни. 

Цілком ймовірно, що режим Путіна обвалиться у відносно короткій перспективі. Фундаментальних причин для того вистачає. Але якщо йому дати зараз зафіксуватися, це дасть їм час не стільки підготуватися до нового нападу (вони можуть й іншу мішень обрати), скільки зміцнити внутрішній контроль, стабілізувати економіку. І по-справжньому інтегрувати окуповані українські території включно з Кримом в російський простір. 

Так, шукаючи можливість "корейського сценарію" у мріях стати Південною Кореєю, було б корисно не реалізувати "в'єтнамський сценарій". І не стати Південним В'єтнамом. До речі, де він?

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
КНДР
Південна Корея
Війна з Росією
переговори з РФ
Перемога України
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