У Курській області РФ заявили, начебто ЗСУ спробували прорвати кордон
У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні Сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти
Про це заявив тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов.
"Сьогодні із Суджанського та Коренівського районів надходить інформація про спроби прориву ЗСУ на територію Курської області. Бійці прикордонної служби ФСБ Росії та збройних сил РФ не допустили прорив кордону", - написав він у телеграм.
На думку Смирнова, найближчим часом з'являтиметься чимало "інформаційних вкидів". Він закликав мешканців не довіряти їм.
В. о. губернатора також попросив населення зберігати спокій і повідомляти про підозрілих громадян, залишені предмети та безпілотники.
- Тим часом у Росії заявили про збиття щонайменше 36 безпілотників над трьома областями уночі і вранці вівторка, 6 серпня. У Курській області спалахнула пожежа.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.97 Купівля 40.97Продаж 41.43
- EUR Купівля 44.73Продаж 45.47
- Актуальне
- Важливе