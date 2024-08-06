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У Курській області РФ заявили, начебто ЗСУ спробували прорвати кордон

Світлана Кравченко
6 серпня, 2024 вiвторок
10:52
Війна з Росією Курська область

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні Сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти

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Про це заявив тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов.

"Сьогодні із Суджанського та Коренівського районів надходить інформація про спроби прориву ЗСУ на територію Курської області. Бійці прикордонної служби ФСБ Росії та збройних сил РФ не допустили прорив кордону", - написав він у телеграм.

На думку Смирнова, найближчим часом з'являтиметься чимало "інформаційних вкидів". Він закликав мешканців не довіряти їм.

В. о. губернатора також попросив населення зберігати спокій і повідомляти про підозрілих громадян, залишені предмети та безпілотники.

  • Тим часом у Росії заявили про збиття щонайменше 36 безпілотників над трьома областями уночі і вранці вівторка, 6 серпня. У Курській області спалахнула пожежа.
Теги:
Україна
Росія
ЗСУ
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