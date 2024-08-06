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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Росіяни заявили про атаку БПЛА на дві області: під Курськом лунали вибухи і сталася пожежа

Світлана Кравченко
6 серпня, 2024 вiвторок
06:57
Війна з Росією безпілотник, дрон

У Росії заявили про збиття щонайменше 26 безпілотників над двома областями у ніч проти вівторка, 6 серпня. У Курській області спалахнула пожежа

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Про це повідомив виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов.

За його словами, протягом ночі російська ППО нібито знищила 26 безпілотників над регіоном.

Як пишуть місцеві тг-канали, вибухи цієї ночі лунали у Суджі, Кореньово, Льговському, Беловському, Курчатовському та Октябрьському районах Курської області.

При цьому місцева влада двічі заявляла спочатку про ракетну небезпеку.

У соцмережах також показали кадри пожежі нібито в районі міста Суджа на тлі повітряної атаки.

За словами губернатора, унаслідок обстрілу міста Суджа нібито є постраждалі: п'ятеро людей, серед них - троє дітей. Також буцімто пошкоджені декілька будинків. 

До того ж про роботу ППО цієї ночі повідомив і губернатор Брянської області Олександр Богомаз. За його словами, ППО знищила два нібито українські безпілотники над областю.

  • Тим часом ввечері 5 серпня в Києві під час повітряної тривоги прогриміла низка вибухів - працювали системи ППО. Вночі 6 серпня вибухи також лунали на Харківщині, Сумщині, Хмельниччині та Одещині.
Теги:
Росія
ППО
безпілотник
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