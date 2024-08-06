Росіяни заявили про атаку БПЛА на дві області: під Курськом лунали вибухи і сталася пожежа
У Росії заявили про збиття щонайменше 26 безпілотників над двома областями у ніч проти вівторка, 6 серпня. У Курській області спалахнула пожежа
Про це повідомив виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов.
За його словами, протягом ночі російська ППО нібито знищила 26 безпілотників над регіоном.
Як пишуть місцеві тг-канали, вибухи цієї ночі лунали у Суджі, Кореньово, Льговському, Беловському, Курчатовському та Октябрьському районах Курської області.
При цьому місцева влада двічі заявляла спочатку про ракетну небезпеку.
У соцмережах також показали кадри пожежі нібито в районі міста Суджа на тлі повітряної атаки.
За словами губернатора, унаслідок обстрілу міста Суджа нібито є постраждалі: п'ятеро людей, серед них - троє дітей. Також буцімто пошкоджені декілька будинків.
До того ж про роботу ППО цієї ночі повідомив і губернатор Брянської області Олександр Богомаз. За його словами, ППО знищила два нібито українські безпілотники над областю.
- Тим часом ввечері 5 серпня в Києві під час повітряної тривоги прогриміла низка вибухів - працювали системи ППО. Вночі 6 серпня вибухи також лунали на Харківщині, Сумщині, Хмельниччині та Одещині.
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