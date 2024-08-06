Росіяни заявили про атаку БПЛА на дві області: під Курськом лунали вибухи і сталася пожежа

Про це повідомив виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов.

За його словами, протягом ночі російська ППО нібито знищила 26 безпілотників над регіоном.

Як пишуть місцеві тг-канали, вибухи цієї ночі лунали у Суджі, Кореньово, Льговському, Беловському, Курчатовському та Октябрьському районах Курської області.

При цьому місцева влада двічі заявляла спочатку про ракетну небезпеку.

У соцмережах також показали кадри пожежі нібито в районі міста Суджа на тлі повітряної атаки.

За словами губернатора, унаслідок обстрілу міста Суджа нібито є постраждалі: п'ятеро людей, серед них - троє дітей. Також буцімто пошкоджені декілька будинків.

До того ж про роботу ППО цієї ночі повідомив і губернатор Брянської області Олександр Богомаз. За його словами, ППО знищила два нібито українські безпілотники над областю.