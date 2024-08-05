У Києві прогриміли вибухи
Ввечері 5 серпня в Києві під час повітряної тривоги прогриміла низка вибухів
Про це повідомляє Еспресо.
Вибухи прогриміли близько 23:07.
Повітряні сили о 23:05 повідомили в Telegram про групу "шахедів" на Чернігівщині, а о 23:07 - про швидкісні цілі на Київщині та Полтавщині.
Мер Віталій Кличко повідомив у Telegram про роботу протиповітряної оборони.
Новина доповнюється.
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