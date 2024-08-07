Операція у Курській області: ISW помітив різні версії у міноборони РФ та місцевої влади
У російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Міністерство оборони РФ і Федеральна служба безпеки Росії заявили 6 серпня, що російські прикордонні війська і співробітники спецслужби відбили кілька рейдів українських сил, оснащених приблизно батальйонною кількістю танків і бронетехніки.
За їх словами, українські сили нібито наступали на російські позиції поблизу Ніколаєво-Даріно та Олешня Курської області. Натомість геолокаційні кадри за 6 серпня показують пошкоджену і покинуту бронетехніку приблизно за 7 кілометрів на північ від міжнародного кордону на захід від Любимівки.
Читайте також: Що відбувається на кордоні з РФ у Курській області та чим ворог атакував вночі передмістя Києва. Колонка Сергія Згурця
Крім цього, російські пропагандисти стверджують, що на кадрах видно українську техніку, але ISW не може підтвердити, є ця бронетехніка російською, українською чи обох сторін.
Пізніше Олексій Смирнов і кілька російських мілблогерів попередили, що в прикордонних районах Суджанського і Кореневського районів Курської області тривають бої. Ці повідомлення відрізнялися від заяв російського міноборони та ФСБ.
- 6 серпня влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.94 Купівля 40.94Продаж 41.4
- EUR Купівля 44.68Продаж 45.39
- Актуальне
- Важливе