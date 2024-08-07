Операція у Курській області: ISW помітив різні версії у міноборони РФ та місцевої влади

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Міністерство оборони РФ і Федеральна служба безпеки Росії заявили 6 серпня, що російські прикордонні війська і співробітники спецслужби відбили кілька рейдів українських сил, оснащених приблизно батальйонною кількістю танків і бронетехніки.

За їх словами, українські сили нібито наступали на російські позиції поблизу Ніколаєво-Даріно та Олешня Курської області. Натомість геолокаційні кадри за 6 серпня показують пошкоджену і покинуту бронетехніку приблизно за 7 кілометрів на північ від міжнародного кордону на захід від Любимівки.

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Крім цього, російські пропагандисти стверджують, що на кадрах видно українську техніку, але ISW не може підтвердити, є ця бронетехніка російською, українською чи обох сторін.

Пізніше Олексій Смирнов і кілька російських мілблогерів попередили, що в прикордонних районах Суджанського і Кореневського районів Курської області тривають бої. Ці повідомлення відрізнялися від заяв російського міноборони та ФСБ.