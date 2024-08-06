Що відбувається на кордоні з РФ у Курській області та чим ворог атакував вночі передмістя Києва. Колонка Сергія Згурця

Про прорив кордону у Курській області РФ

З приводу Курської області, почну з інформації, яка поки що надходить лише з ворожих російських джерел. У Росії 6 серпня повідомили, що з боку ЗСУ були спроби прориву кордону в Курській області. Прокремлівські канали писали про те, що близько 09:00 кордон перетнули 100 озброєних людей з бронетехнікою. Потім з боку ФСБ були повідомлення, що, мовляв, прикордонники та російські військові вжили заходів для відбиття нападу.

Водночас російські паблік-канали писали про те, що бої на Курщині тривають, підрозділам ЗСУ вдалося прорватися на кількох одиницях бронетехніки. Росіяни писали про два населені пункти, де начебто закріпились українські сили, - Дар'їне і Гончарівка в Курській області. Також зазначали, що українська армія продовжує концентрувати війська на Сумському напрямку, а техніка перебуває в навколишніх лісах.

Окрім цієї істерики в паблік-каналах, що ми бачили? Ми бачили відео, де показані HMMWV з новими тактичними знаками у вигляді трикутників. Ми бачили відео з пересуванням БТР Stryker поблизу кордону з Курщиною. Але всі ці відео були зняті в Сумській області, хоча поблизу кордону відео боїв немає. Однак є епічне відео з емоційними коментарями водія, коли в Курській області росіяни використовують Су-25 по своїй же території. Але росіянам не вперше бомбити власну територію КАБами.

Пам'ятаємо, що в березні Російський добровольчий корпус та інші російські добровольчі формування, які складаються з російських громадян, заходили з рейдовими діями на територію Білгородської й Курської областей. А що зараз відбувається? Чи це щось подібне? Чи щось інше? Наразі чітко сказати не можемо, бо офіційних коментарів з української сторони немає. Сподіваюся, що вони будуть сьогодні або завтра.

Розуміємо, що Росія кілька років методично обстрілює українське прикордоння і Суми. Зокрема, сьогодні зранку наша влада повідомляла, що ворог 35 разів обстріляв Сумщину, від чого одна людина загинула. Українські сили, ймовірно, намагаються зняти загрозу для Сумської області біля кордону, де постійно перебуває певна кількість російських військ, які займаються обстрілами й диверсіями. Можливо, це певні контрзаходи. Але це припущення. Сподіваюсь, що більше інформації з'явиться згодом, і Генштаб, або наша Прикордонна служба прокоментують ситуацію, яка відбувається на прикордонні з нашою державою.

Про нічну ракетну атаку РФ

А далі поговоримо про те, що ворог здійснював терористичні ракетні удари сьогодні вночі по Україні. Повітряні сили відзвітували про те, що знищили дві ракети типу Х-59, 15 дронів "шахед". Але найбільше увагу слід звернути на балістичні ракети противника. Було повідомлено про те, що ворог запустив чотири ракети з території Воронезької області, дві з яких були збиті. Повітряні сили казали про те, що це могли бути або "іскандери", або північнокорейські KN-23.

Поспілкувавшись з фахівцями, які аналізували уламки однієї з ракет, що вибухнула поблизу Броварів, можемо сказати, що це дійсно залишки KN-23. Відео вибуху під Броварами присутнє в інтернеті. На цьому відео помітно, що ця ракета впала поруч з трасою. Від цього місця до Києва десь 20 кілометрів. Можемо стверджувати, що ця ситуація нагадує вибух тієї ж ракети KN-23 поблизу Білої Церкви, який трапився 31 липня.

З січня чи з лютого цього року була пауза, коли ці північнокорейські ракети не використовувалися противником. Вже два дні поспіль ворог використовує поодинокі варіанти цих ракет, які мають значну потужність, але низьку точність. Проте навіть вибух у повітрі спричиняє руйнації й трагічні наслідки. Бачимо, що ризики використання північнокорейських ракет зберігаються.

Про задачі F-16 у захисті України

А далі поговоримо про те, яким чином наші Повітряні сили збільшать свій потенціал, користуючись винищувачами F-16. Ця тема й досі залишається вкрай актуальною. Всі обговорюють політичні аспекти, військово-технічні аспекти. У нас буде нагода поговорити про F-16 з людиною, яка днями зробила презентацію книжки "Бойовий сокіл. Історія F-16". Це військовий історик Андрій Харук, доктор історичних наук, професор Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який зробив низку гарних книжок про українську військову авіацію в різні періоди. Зараз нова сторінка, яка пов'язана з винищувачами F-16.

Андрій Харук вважає, що навіть невелика кількість літаків F-16, яка вже передана Україні, буде здатна, за умов раціонального використання, суттєво вплинути на обстановку у просторі бою на певному напрямку. Враховуючи потенційні можливості F-16, то це літаки, які дають нову якість нашій авіації. З того, що візуально видно, то ці винищувачі обладнані сучасним комплексом РЕБ. Ще є одна важлива деталь, яку іноді забувають чи ігнорують, що МіГ-29 має невеликий радіус дії, а F-16 – літак з дуже великою тривалістю польоту, як на такі невеличкі його розміри. Крім того, характеристики радара F-16 дозволяють надійно виявляти повітряні цілі на тлі землі, також мають різні режими роботи. Тобто F-16 – реально багатофункціональний мисливець.

Військовий історик зазначив, що окрім F-16 нам потрібно отримати й шведські літаки Gripen, тому що з ними інтегровані ракети Meteor з дальністю пуску понад 200 км. А з F-16 такі ракети не інтегровані. Відповідно, вихід – комплекс самооборони, який здатний захистити від ворожих ракет. На його думку, F-16 здатний буде протистояти російським мисливцям Су-30 і Су-35 завдяки тому, що він має досконаліший комплекс оборони. Відповідно, зможе підійти на дальність пуску власне ось цих ракет. Але є власне переконання у тому, що завдання повітряного бою для українських F-16 буде третьорядним, навіть не другорядним, бо скоріш за все, вони будуть виконувати трохи інші завдання.



Професор зауважив, що першою задачею F-16 буде закриття проміжків в рубежах ППО, які не перекриваються ЗРК. Друга задача – використання високоточного озброєння класу "повітря-поверхня", це ті самі ракети HARM, а також керовані авіабомби JDAM, GLSDB, французькі Hammer, які вже начебто інтегровані. Тобто удари по наземних цілях в тактичній глибині оборони, бо поки що, на жаль, далекобійної зброї для F-16 немає. А Storm Shadow та SCALP не інтегровані з F-16. Щодо американських ракет JASSM, то навіть теоретично не згадувалося про них, хоча вони нам дуже б знадобилися. Проте сам факт наявності жменьки цих F-16 призводить до того, що є повідомлення про те, що росіяни знизили активність використання носіїв КАБів.



Харук додав, що рішення про передачу Україні "літаючих радарів" Saab 340 – рішення за значущістю рівнозначне передачі F-16. Тобто це створення інформаційного поля, забезпечення більшою обізнаністю пілотів F-16, що суттєво спростить їм роботу та допоможе у виконанні завдань.



Резюмуючи слова пана Андрія, нагадаю, що його останньою роботою є книга "Бойовий сокіл. Історія F-16" про літаки F-16. Саме ці бойові машини вже використовуються у Збройних Силах України та забезпечать якісні зміни у повітряному просторі, сподіваюсь, в достатньо осяжній перспективі.