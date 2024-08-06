Росія завдала ракетного удару по Сумському району

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Сьогодні, 6 серпня ворог здійснив ракетну атаку по інфраструктурі Сумського району. Попередньо, - без жертв. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожого удару уточнюються", - йдеться у повідомленні о 14:42.

Після 15:06 начальник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко підтвердив роботу ППО.

"Сумчани! Прошу звернути увагу! У ці дні важливо не нехтувати сигналами повітряних тривог, реагувати та знаходитися в безпечних місцях. Подбайте про це. Найголовніше – зберігати спокій, не панікувати, довіряти офіційним джерелам і підтримувати наших військових", - написав Дрозденко напередодні, зранку 6 серпня.