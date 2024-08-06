Росія завдала ракетного удару по Сумському району
У вівторок, 6 серпня, російські терористи здійснили ракетний обстріл Сумського району
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Сьогодні, 6 серпня ворог здійснив ракетну атаку по інфраструктурі Сумського району. Попередньо, - без жертв. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожого удару уточнюються", - йдеться у повідомленні о 14:42.
Після 15:06 начальник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко підтвердив роботу ППО.
"Сумчани! Прошу звернути увагу! У ці дні важливо не нехтувати сигналами повітряних тривог, реагувати та знаходитися в безпечних місцях. Подбайте про це. Найголовніше – зберігати спокій, не панікувати, довіряти офіційним джерелам і підтримувати наших військових", - написав Дрозденко напередодні, зранку 6 серпня.
- Ввечері 5 серпня в Києві під час повітряної тривоги прогриміла низка вибухів - працювали системи ППО. Вночі 6 серпня вибухи також лунали на Харківщині, Сумщині, Хмельниччині й Одещині.
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