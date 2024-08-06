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"Сучасна модифікація з новітньою авіонікою та радарами наведення": нардеп Чернєв про F-16, надані Україні

6 серпня, 2024 вiвторок
02:05
Війна з Росією Єгор Чернєв

Надані Україні літаки F-16 є сучасною модифікацією і українська влада домагається спорядження їх ще й далекобійною зброєю європейського та американського виробництва

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Про це заявив нардеп від "Слуги народу", заступник голови парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, передає пресслужба Верховної Ради.

"Ми отримали сучасну модифікацію F-16 із новітньою авіонікою, радарами для наведення ракет на цілі тощо. Також пропрацьовуються всі можливі варіанти, щоб далі для цих машин ми отримали і далекобійну зброю, яка виробляється в Європі та США. Процес триває, і сподіваюся, що ми побачимо такі ракети в Україні", - сказав Чернєв.

Нардеп зазначив, що важливим питанням залишається підготовка пілотів для F-16 і техперсоналу для обслуговування літаків.

"Наразі у світі не так багато баз для цього, тому ми шукаємо можливості в різних країнах, щоб збільшити кількість наших спеціалістів", - сказав Чернєв.

За словами нардепа, серед союзників є консенсус щодо пошуку нових можливостей для збільшення бойового авіапарку України.

"Далі очікуємо інші машини від країн відповідної коаліції - Нідерландів, Бельгії, Данії та Норвегії. Зараз ведеться активна робота, щоб до цієї коаліції приєдналися й інші держави, зокрема США. Так ми зможемо отримати необхідний мінімум літаків, щоб закрити наше небо й відбивати атаки окупантів ракетами, дронами й літаками. Передача перших бортів F-16 повинна стати стимулом для інших наших партнерів", - сказав Чернєв.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

Про передачу Україні винищувачів F-16 почали говорити ще у 2022 році. Командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джеймс Гекер заявляв, що Україна отримає літаки F-16 лише через 2-3 роки після ухвалення відповідного політичного рішення. 

Ключові рішення ухвалили в травні 2023 року, коли президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. За кілька днів на зустрічі союзників України "Раммштайн-12" ухвалили рішення про створення повітряної коаліції для підготовки українських пілотів.

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Нідерланди пообіцяли надати 42 винищувачі. Норвегія також заявила, що надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня 2023 року Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо в міноборони країни заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

12 жовтня 2023 року стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де тренуватимуться українські пілоти, а згодом українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.

На початку січня 2024 року речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 до кінця року. 

8 лютого 2024 року посол в Нідерландах Олександр Карасевич заявив, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже цьогоріч, проте точну дату не озвучив.

21 лютого стало відомо, що перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.

22 березня перші 10 українських пілотів пройшли базові навчання на винищувачах F-16 у Великій Британії.

29 березня уряд Бельгії на засіданні схвалив рішення щодо виділення €100 млн для України на обслуговування винищувачів F-16.

Згодом посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив, що Данія відправить Україні обіцяні винищувачі F-16 уже влітку 2024 року.

26 квітня стало відомо, що в Бельгії вирішили поставити Україні винищувачі F-16 в цьому році, але наразі не відомі точні терміни.

29 квітня речник ПС ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Україна готує комплекс заходів для захисту винищувачів F-16, коли вони перебуватимуть на аеродромах. Зокрема, йдеться про підземні сховища, бункери.

10 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ потребують щонайменше 128 винищувачів F-16 для зрівняння сил України та Росії у небі.

Тоді ж у Норвегії повідомили, що передадуть Україні 6 літаків F-16. За словами прем’єр-міністра Йонаса Гар Стере, постачання винищувачів має відбутися у цьому році.

31 липня стало відомо, що перша партія винищувачів F-16 від союзників по НАТО вже прибула в Україну.

4 серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в Україну прибули перші винищувачі F-16.

Теги:
Новини
Україна
F-16
Військові новини
Авіація
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