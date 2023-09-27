Нідерланди назвали орієнтовні терміни передачі F-16 для України
У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16
Про це очільниця міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен сказала в інтерв'ю MSNBC.
Оллонгрен заявила, що Нідерланди здійснюють перехід на F-35, і саме тому можуть передати F-16 Україні. Те саме стосується Норвегії та Данії.
Терміни передачі F-16 також залежатимуть від того, скільки часу потрібно буде на навчання українських льотчиків. У Нідерландах прогнозують, що Україна отримає першу партію винищувачів у 2024 році.
"Ми дійсно не знаємо, скільки часу займе ця підготовка, тому ми оцінюємо в шість-вісім місяців, що дійсно дуже швидко, якщо порівняти з тренуваннями, які ми проводимо з нашими пілотами. Але це залежить від багатьох факторів", - пояснила очільниця міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.
Винищувачі F-16 для України: що відомо
21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.
У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.
У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.
15 вересня Бельгія приєдналася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони Бельгії заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року
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