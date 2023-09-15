Бельгія візьме участь у навчанні українських пілотів на F-16

Про це заявила міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер, передає Le Soir.

За її словами, найближчими тижнями міністерство оборони розгорне групу з трьох солдатів у навчальному центрі для українських пілотів F-16 у Данії, яка надала свою авіабазу Скрідструп, розташовану на півдні країни.

У 2024 році міністерство оборони розгорне два літаки F-16 – двомісний навчально-тренувальний літак типу F-16B – у Данії для підвищення кваліфікації, а також загін із близько п’ятдесяти солдатів, переважно технічного персоналу, які забезпечуватимуть розгортання F-16.

Таким чином Бельгія робить свій внесок у нарощення авіаційного потенціалу України й ділиться досвідом, накопичених протягом кількох десятиліть, підкреслила Дедондер.

Варто зазначити, що 5 вересня у Бельгії повідомили, що не нададуть Україні винищувачі F-16 , бо вони застарілі й перебувають у поганому стані.

Винищувачі F-16 для України: що відомо