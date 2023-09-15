Бельгія візьме участь у навчанні українських пілотів на F-16
Шість українських інструкторів і чотири планувальники місій пройдуть підготовку на літаках F-16 у Бельгії, щоб згодом проводити навчання українських пілотів
Про це заявила міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер, передає Le Soir.
За її словами, найближчими тижнями міністерство оборони розгорне групу з трьох солдатів у навчальному центрі для українських пілотів F-16 у Данії, яка надала свою авіабазу Скрідструп, розташовану на півдні країни.
У 2024 році міністерство оборони розгорне два літаки F-16 – двомісний навчально-тренувальний літак типу F-16B – у Данії для підвищення кваліфікації, а також загін із близько п’ятдесяти солдатів, переважно технічного персоналу, які забезпечуватимуть розгортання F-16.
Таким чином Бельгія робить свій внесок у нарощення авіаційного потенціалу України й ділиться досвідом, накопичених протягом кількох десятиліть, підкреслила Дедондер.
Винищувачі F-16 для України: що відомо
21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.
17 серпня Сполучені Штати Америки схвалили відправку в Україну багатоцільових винищувачів F-16.
Водночас у Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії.
Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.
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