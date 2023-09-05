У міноборони Бельгії заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16: названо причину

Про це Euroactiv сказав лейтенант Фредерік Гетінк.

"Річ не в тім, що ми не хочемо, але коли наші літаки виводяться з експлуатації, вони зношуються. Ці літаки вже налітали стільки годин, що їх конструкція зносилася. Не можна відправляти в Україну літаки, якими ви б самі не скористалися", - сказав він.

Видання The Brussels Times уточнює, що чим більше годин налітав винищувач, тим більш трудомістким і дорогим є його технічне обслуговування.

"В авіації немає місця для помилок. Коли літак перевищує сертифіковані години польоту, він більше не вважається безпечним для експлуатації", – зазначає ЗМІ з посиланням на експертів.

Нагадаємо, що Бельгія викупить у Німеччини для України ракети Sea Sparrow.

Винищувачі F-16 для України: що відомо станом на зараз

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

17 серпня Сполучені Штати Америки схвалили відправку в Україну багатоцільових винищувачів F-16.

Водночас у Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії.

Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.