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Бельгія викупить у Німеччини для України ракети Sea Sparrow

5 вересня, 2023 вiвторок
02:46
Війна з Росією на фото ракети Sea Sparrow

Бельгія має намір передати Україні ракети класу земля-повітря Sea Sparrow, які викупила у ФРН, для посилення протиповітряної оборони

Про це пише видання L’Echo.

Йдеться про вісім ракет, вартість кожної з яких становить приблизно сім тисяч євро.

Бельгійський уряд також планує надати нашій державі техніку на 150 мільйонів євро на додачу до інших проєктів з підтримки.

Поки невідомо, які системи використовуватимуть захисники для пусків таких ракет. Однак, повідомлялося, що Україна та Польща працюють над інтеграцією Sea Sparrow на самохідну вогневу установку 9А310 – частину радянського зенітно-ракетного комплексу "Бук".

  • У січні 2023 року Сполучені Штати Америки вперше оголосили про надання Україні ракет ППО Sea Sparrow у межах великого пакету військової допомоги. Тоді ми писали про основні характеристики та переваги цієї зброї.
Світ
Німеччина
ППО
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