Бельгія викупить у Німеччини для України ракети Sea Sparrow

Про це пише видання L’Echo.

Йдеться про вісім ракет, вартість кожної з яких становить приблизно сім тисяч євро.

Бельгійський уряд також планує надати нашій державі техніку на 150 мільйонів євро на додачу до інших проєктів з підтримки.

Поки невідомо, які системи використовуватимуть захисники для пусків таких ракет. Однак, повідомлялося, що Україна та Польща працюють над інтеграцією Sea Sparrow на самохідну вогневу установку 9А310 – частину радянського зенітно-ракетного комплексу "Бук".