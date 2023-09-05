Бельгія викупить у Німеччини для України ракети Sea Sparrow
Бельгія має намір передати Україні ракети класу земля-повітря Sea Sparrow, які викупила у ФРН, для посилення протиповітряної оборони
Про це пише видання L’Echo.
Йдеться про вісім ракет, вартість кожної з яких становить приблизно сім тисяч євро.
Бельгійський уряд також планує надати нашій державі техніку на 150 мільйонів євро на додачу до інших проєктів з підтримки.
Поки невідомо, які системи використовуватимуть захисники для пусків таких ракет. Однак, повідомлялося, що Україна та Польща працюють над інтеграцією Sea Sparrow на самохідну вогневу установку 9А310 – частину радянського зенітно-ракетного комплексу "Бук".
- У січні 2023 року Сполучені Штати Америки вперше оголосили про надання Україні ракет ППО Sea Sparrow у межах великого пакету військової допомоги. Тоді ми писали про основні характеристики та переваги цієї зброї.
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