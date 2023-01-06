Про це пише Politico.

"До пакету вперше увійдуть зенітні ракети Sea Sparrow з радіолокаційним наведенням, які можна запускати з моря або з суші для перехоплення літаків або крилатих ракет", - зазначає видання.

За даними джерел ЗМІ, українським військовим вдалося пристосувати радянські пускові установки "Бук" для стрільби ракетами Sea Sparrow.

"Досі Тайвань був єдиною країною, яка використовувала версію ракет наземного базування, тоді як військово-морські сили США та багатьох союзників використовують версію, встановлену на кораблі", - пише Politico.

США розглядають варіант постачання БМП Bradley для України.

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