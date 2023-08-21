Міністр оборони Данії заявив, що Україна може використовувати F-16 лише на своїй території

Про це пише Reuters.

"Ми даруємо зброю за умови, що вона буде використана для вигнання ворога з території України. І не далі", - сказав Еллеманн-Єнсен 21 серпня.

"Такі умови, чи то танки, чи винищувачі, чи щось інше", – додав він.

Загалом Данія поставить 19 літаків. Водночас у Нідерландів є 42 винищувачі F-16, але вони ще не вирішили, чи всі вони будуть передані.

Винищувачі F-16 для України: що відомо станом на зараз

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

17 серпня Сполучені Штати Америки схвалили відправку в Україну багатоцільових винищувачів F-16.

Українські пілоти розпочнуть навчання пілотування та обслуговування винищувачів F-16 вже у серпні цього року у Данії.

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