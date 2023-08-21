Міністр оборони Данії заявив, що Україна може використовувати F-16 лише на своїй території
Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен заявив, що Україна може використовувати подаровані їй винищувачі F-16 лише на своїй території, аби вигнати ворога
Про це пише Reuters.
"Ми даруємо зброю за умови, що вона буде використана для вигнання ворога з території України. І не далі", - сказав Еллеманн-Єнсен 21 серпня.
"Такі умови, чи то танки, чи винищувачі, чи щось інше", – додав він.
Загалом Данія поставить 19 літаків. Водночас у Нідерландів є 42 винищувачі F-16, але вони ще не вирішили, чи всі вони будуть передані.
Винищувачі F-16 для України: що відомо станом на зараз
21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.
17 серпня Сполучені Штати Америки схвалили відправку в Україну багатоцільових винищувачів F-16.
Українські пілоти розпочнуть навчання пілотування та обслуговування винищувачів F-16 вже у серпні цього року у Данії.
Читайте також: Як винищувачі F-16 змінять баланс сил у повітрі над Україною
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.45 Купівля 37.45Продаж 38.26
- EUR Купівля 40.96Продаж 42.02
- Актуальне
- Важливе