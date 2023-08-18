Як винищувачі F-16 змінять баланс сил у повітрі над Україною 

Як Україна домоглася передачі F-16?

Ще вересні 2022 року передача Україні винищувачів F-16 виглядала якщо й реальною, то дуже далекою перспективою. Тоді командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джеймс Гекер заявляв, що Україна отримає літаки F-16 лише через 2-3 роки після ухвалення відповідного політичного рішення.

Не надто оптимістично для українців звучали й слова Джо Байдена в січні. Навіть після візиту до Києва президент США усе виключав можливість передачі Україні F-16. Принаймні так звучали його публічні заяви.

"Немає жодних підстав, за яких, на думку наших військових, можна було б обґрунтувати необхідність надання Україні F-16. Тому я поки що виключаю це", – сказав Байден взимку.

Втім на початку 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкрито заявляв, що після досягнення домовленості про передачу танків "Леопардів", наступним кроком стануть саме винищувачі. А вже в березні західні медіа повідомили, що українські пілоти прибули в США на навчання на симуляторах F-16.

Ключові рішення були ухвалені в травні 2023 року. Президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16, а через кілька днів, на 12-ій зустрічі союзників України в форматі "Рамштайн", було ухвалене рішення про створення повітряної коаліції для підготовки українських пілотів.

18 серпня Віцепрем'єр Нідерландів Вопке Хукстра підтвердив, що 17 серпня Сполучені Штати Америки схвалили відправку в Україну багатоцільових винищувачів F-16. А раніше міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен підтвердив, що його країна отримала дозвіл на відправку Україні винищувачів.

Фото: Reuters

Коли Україна отримає F-16? Чи можна їх було передати раніше?

17 серпня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Україна не зможе отримати від західних партнерів винищувачі F-16 найближчої осені чи зими, тож необхідно посилити ППО.

Раніше у міністерстві оборони України сподівалися отримати перші літаки саме восени 2023 року. Про це, зокрема, зазначав радник Міноборони Юрій Сак у коментарі для Washington Post.

"Якщо ми всі докладемо всіх зусиль... і рішення прийматимуться швидко, я вважаю, що наприкінці вересня – на початку жовтня ми зможемо побачити перші F-16, що літають у повітряному просторі України", – сказав Сак. У Пентагоні називають приблизно ті ж дати, зазначаючи, що "передача Україні винищувачів F-16 може тривати кілька місяців".

Раніше винищувачі не передали тому, що в ЗСУ були важливіші потреби. Так голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в Рамштайні розповів, що зміцнення обороноздатності України проходить поступово. Наприклад, 10 літаків F-16 коштують мільярд доларів, ще стільки ж – їх забезпечення та обслуговування. Раніше кошти треба було використовувати на важливіші потреби України

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.Фото: Reuters

"Якби ми говорили про F-16, а їх у нас просили вже давно, то не було б ні Bradley, ні Abrams. Ми покроково підходимо до того, що надаємо. Кожен пакет має додаткові штрихи, щоб зміцнити Україну мілітарно", – сказав Міллі.Що таке винищувач F-16? Які його технічні характеристики?

F-16 Fighting Falcon ("Бойовий сокіл", серед пілотів більш поширене прізвисько "Viper" – "гадюка") – одномоторний легкий винищувач, який компанія General Dynamics розробила для Повітряних сил США. Зараз, окрім Штатів, цими винищувачами користуються ще 24 країни. F-16 є наймасовішим винищувачем четвертого покоління: станом на 2009 рік побудовано понад 4 400 машин, а у 2016 році експлуатували понад 2 500 з них.

F-16 розробляли як денний винищувач для отримання переваги у повітрі, з часом він перетворився на всепогодний багатоцільовий літак. Основні особливості цього винищувача – безкаркасний купол для гарної видимості, бічний джойстик для полегшення керування під час маневрування, катапультне крісло, яке може відхилятися на 30 градусів від вертикалі, щоб зменшити вплив перевантажень на пілота, а також систему керування fly-by-wire яка допомагає стабілізувати керування польотом.

Основні технічні характеристики F-16:

довжина: 15,06 м;

висота: 4,88 м;

розмах крила: 9,96 м;

маса порожнього: 8570 кг

маса спорядженого: 12000 кг

максимальна швидкість: 2410 км/год

максимальна швидкість біля землі: 1470 км/год

дальність польоту: 4220 км

бойовий радіус: 550 км

екіпаж: 1 особа

Озброєння винищувача – шестиствольна авіаційна гармата General Electric М61-А-1 (6 000 пострілів на хвилину, 511 набоїв), до шести керованих ракет ближнього бою AIM-9L/M/P "Sidewinder". У варіанті винищувача-бомбардувальника може нести керовані ракети класу "повітря-поверхня", а також керовані бомби з лазерною та оптоелектронною системами наведення, звичайні бомби Mk.82, Mk.83 і Mk.84. Модифікація F-16ADF можуть нести ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AIM-7 Sparrow. Можливе використання ракет класу "повітря-поверхня" AGM-65A/B/D Maverick.

F-16 кращі, ніж МіГ і Су?

Російські ресурси часто публікують порівняльні таблиці характеристик винищувачів, з яких випливає, нібито літаки Су нічим не гірші, ніж F-16. Однак у цих таблицях порівнюють такі параметри, як розміри чи швидкість, які насправді не є визначальними.

Так ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман наголошує, що "соколи" випереджають російські винищувачі за багатьма параметрами. Менші розміри F-16 є його перевагою. Крім того, в американських винищувачів краща радіолокаційна система. Тобто F-16 "побачить" російські "сушки" і "міги" на більшій відстані, ніж вони його.

"Велика різниця між всіма літаками РФ і F-16, яка полягає у тому, що F-16 менш помітний для радіолокаційних систем та бортових радарів ворога, бо у нього ефективна відбиваюча поверхня лише 1 кв.м, а МіГ-29 має 29 кв.м. Тобто F-16 менш помітний. Також у нього є бортовий радар, який бачить кілометрів на сто далі повітряну ціль, ніж ворог. І ракети, які використовує F-16, є більш далекобійними, які летять далі на 50-70 км, ніж ракети того ж МіГ-29", – зазначив військовий аналітик.

Гетьман каже, що можливий повітряний бій між МіГ-29 і F-16 просто не розпочався б через те, що F-16 побачить ворожий літак раніше і знищить його.

Навіщо Україні F-16?

Про важливість американських "вайперів" для оборони України детально розповів командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. За його словами, наразі російська авіація має кількісну і технологічну перевагу над українською. Захист ЗСУ і цивільних у зоні бойових дій від ворожих літаків і гвинтокрилів допоможе зберегти чимало життів.

Командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.Фото: www.facebook.com/kpszsu

Крім того, Олещук пише, що попри ефективну роботу української ППО, вона знищує близько 75% крилатих ракет та ударних дронів, а решта таки долітають до своїх цілей. Натомість F-16 можуть ефективно знищувати повітряні загрози ще на кордонах, не підпускаючи ракети та дрони до наших міст. Також "соколи" дозволять ефективно протидіяти керованим авіабомбам

"Дедалі частіше ворог застосовує керовані авіабомби масою 500 кг по всій лінії фронту. Є ознаки підготовки до масового застосування КАБів масою 1500 кг! Літаки росіян не заходять в зону ураження нашої ППО, дистанційно завдаючи ударів по передній лінії та прифронтових містах. Страждають мирні мешканці у північних, південних, східних областях. F-16 мають на озброєнні ракети класу "повітря-повітря" з дальністю до 180 км. Це дозволить відігнати ворожу авіацію подалі від наших кордонів та лінії бойового зіткнення, що мінімізує вірогідність застосування керованих авіабомб та іншого озброєння повітряного базування", – зазначив командувач Повітряних сил.

Фото: Getty Images

Як F-16 вплине на війну проти Росії?

Також, за словами Олещука, наявність F-16 допоможе встановити контроль над Чорним морем, "загнати весь ворожий флот або у порти, або на морське дно".

Західні партнери в один голос застерігають: не потрібно думати, нібито винищувачі стануть "магічною паличкою", які в один момент змінять все на користь України. Так Джо Байден наголошував, що F-16 можна ефективно застосовувати далеко не в кожній ситуації.

"Стосовно F-16, то вони не потрібні, наприклад, в Бахмуті. Вони не принесуть там додаткової користі. Все необхідне наразі озброєння, зокрема танки, Україна вже має. Я не думаю, що F-16 зараз братимуть участь у бойових діях. Найближчим часом почнеться контрнаступ, і, якщо він пройде успішно, то далі потрібно буде воювати з росіянами, які базуються на великій відстані, для якої не вистачить дальності нинішніх танків", – пояснив президент США.

Те що Україна не планує використання американських винищувачів під час літнього контрнаступу підтвердив і міністр оборони України Олексій Резніков. Однак, наприклад, Командувач Повітряних сил Микола Олещук вважає, що при контрнаступальній операції "соколи" цілком би знадобилися.

"Широкий спектр сучасного високоточного озброєння F-16 дозволить завдавати високоточних ударів по російських військах при контрнаступальних діях. Необхідно спинити атакувальні дії ворога, завоювати перевагу в повітрі, знищити шляхи постачання техніки, боєприпасів та живої сили противника. Ці завдання зможе виконати F-16!", – написав генерал-лейтенант.

Навіть 20-30 літаків F-16 можуть надати Україні повну перевагу у повітрі, вважає військовий аналітик Олексій Гетьман. Кілька десятків таких літаків, на його думку, краще, ніж пів тисячі "мігів". Військовий експерт Сергій Згурець переконаний, що поява в ЗСУ винищувачів F-16 з далекобійними ракетами у взаємодії з AVACS, повністю припинить польоти російських Су-57 в Україні.

Командувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі.Фото: Getty Images

Ще категоричніший прогноз зробив командувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі. Він заявив, що надання Україні, зокрема, F-16 та далекобійних ракет допоможе їй перемогти Росії. Аналогічну думку в етері Еспресо висловив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.Фото: Суспільне

"Коли будуть F-16, ми виграємо цю війну. Якщо ці літаки прийдуть в Україну, вони стануть на бойове чергування у різних регіонах на наших оперативних аеродромах. Із цим винищувачем у рази зросте ефективність застосування ракет HARM, керованих авіабомб JDAM і так далі. F-16 допоможе нашим наземним військам швидко деокупувати українські території, бо буде завдавати удари по ворожих командних пунктах, військових угрупованнях, логістичних ланцюгах постачання. Так само ці винищувачі здатні навести порядок і на морі, маючи протикорабельні ракети. F-16 – багатоцільовий літак, який може працювати по наземних, повітряних та надводних цілях, бо має на озброєнні й ракети "Гарпун" у тому числі", – наголосив Ігнат.