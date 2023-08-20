Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Новини Головне питання – F-16: Зеленський прибув до Нідерландів

Головне питання – F-16: Зеленський прибув до Нідерландів

20 серпня, 2023 неділя
13:08
Новини Володимир Зеленський та Марк Рютте

У неділю, 20 серпня, президент України Володимир Зеленський приїхав до Нідерландів, де обговорить з прем'єр-міністром Марком Рютте, зокрема, постачання винищувачів F-16 для України

Про це він написав у телеграм.

"Разом із першою леді й командою прибули до Нідерландів. Попереду як завжди предметні переговори з паном премʼєр-міністром Марком Рютте. Головне питання – F-16 для України, для захисту наших людей від російського терору. Стаємо сильнішими", - зазначив Зеленський.

Крім того, за його словами, під час переговорів на порядку денному стоятиме Глобальний саміт миру, Формула миру та притягнення держави-терориста Росії до відповідальності.

Що відомо про винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

16 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування.

22 липня Салліван також сказав, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у найближчі кілька тижнів.

11 серпня повідомлялося, що перша група українських пілотів завершить навчання на винищувачах F-16 не раніше наступного літа. Початку бойової підготовки передуватимуть 4-місячні мовні курси.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся в Україні з начальником генштабу ЗС Словаччини. Серед тем обговорення було навчання пілотів на винищувачах F-16.

12 серпня у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки можуть долучитися до тренувань українських пілотів на винищувачах F-16 на своїй території, якщо "буде досягнуто потенціалу для навчання в Європі".

Згодом речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Еспресо розповів, що робота щодо передачі F-16 Україні ведеться щодня: процес перемовин складний - всі країни, які входять до складу "авіакоалції" ухвалюють колегіальне рішення.

А президент Румунії Клаус Йоганніс підтвердив, що країна навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16: там відкриють регіональний навчальний центр.

17 серпня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна не зможе отримати від західних партнерів винищувачі F-16 найближчої осені чи зими, тож необхідно посилити ППО. Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що партнери стали ближче до надання F-16 Україні, а очільник МЗС Дмитро Кулеба натякнув на хороші новини незабаром.

18 серпня стало відомо, що віцепрем'єр Нідерландів Вопке Хукстра підтвердив, що 17 серпня Сполучені Штати Америки схвалили відправку в Україну багатоцільових винищувачів F-16

Також 18 серпня радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван під час пресконференції підтвердив інформацію про схвалення передачі Данією та Нідерландами F-16 Києву.

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував партнерам зі США, Данії та Нідерландів, які готові надати Україні винищувачі F-16 після завершення навчання наших пілотів.

Читайте також:
18 серпня, 2023 п'ятниця
Росія, Туреччина та Катар готують нову зернову угоду без України, - Bild
19 серпня, 2023 субота
Путін відмовився очолити делегацію РФ на сесії Генасамблеї ООН
мобілізація рф солдати орки
19 серпня, 2023 субота
Піонтковський спрогнозував реакцію росіян на нову мобілізацію
Київ
+32°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.21
  • EUR
    Купівля 40.95
    Продаж 41.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
20 серпня
12:58
Український кордон на Волинському напрямку
"Для ворога підготовлено все, що буде його нищити": Наєв розповів про оборону кордону на Волинському напрямку
12:57
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
У Туреччині можуть пройти переговори щодо відновлення "зернової угоди", - ЗМІ
12:41
Ексклюзив
Люба Шипович
Всередині країни ми платимо ПДВ за дрони, – Шипович
12:39
Російська армія атакувала Золоту Балку на Херсонщині: поранено чоловіка
12:37
Китай
Китай збільшив виробництво чистої електроенергії на 11,5%
12:31
У Бурятії розмило залізничні колії через руйнування дамби
У Бурятії розмило залізничні колії через руйнування дамби: рух потягів зупинили
12:31
На фото: головна героїня серіалу "Ганьба" на Netflix
Netflix презентував український трейлер серіалу "Ганьба"
12:20
фейк
Варшава нібито втомлюється від польсько-української "дружби": порція фейків про війну РФ проти України
12:05
OPINION
Орест Сохар
"Яструбів миру" у світі не більше, ніж прихильників допомоги Україні
12:04
Курськ
Губернатор Курської області розбудував імітаційні лінії оборони на 10 млрд
12:02
Оновлено
Російська станція "Луна-25"
Російська станція "Луна-25" припинила своє існування через зіткнення з Місяцем
11:48
окупанти Бердянськ
У Запорізькій області серед окупантів сталося "міжетнічне протиріччя": загинуло понад 20 загарбників
11:36
Під Москвою горить склад російського інтернет-магазину Ozon
Під Москвою горить склад російського інтернет-магазину Ozon
11:28
Окупанти в Маріуполі
Ворог планує заселити у тимчасово окупований Маріуполь 300 тис. росіян
11:18
Оновлено
Гуменюк: пуски з підводного ракетоносія ускладнюють виявлення ППО, рівень загрози високий
10:57
Оновлено
курс долара
Курс валют на 20 серпня: скільки коштує євро і долар
10:30
Огляд
міжнародний огляд
В України закінчуються варіанти контрнаступу, натомість Київ закликає вірити ЗСУ. Акценти світових ЗМІ 20 серпня
10:29
ЗРК
Британська розвідка припускає, що України використовує SA-5 Gammon, як наземну балістичну ракету
10:27
Франція
Новий посол Франції Вейсьєр прибув в Україну
10:03
Центр національного спротиву
ЗСУ знають, звідки стріляють окупанти, завдяки руху опору, - Гуменюк
10:03
Оновлено
Пошкодження залізничного вокзалу у Курську внаслідок атаки БПЛА
Росіяни заявили про атаку БПЛА на Ростов та вокзал у Курську, у Москві нібито працювала ППО
10:02
OPINION
Оксана Забужко
Трагедія в Чернігові. В Україні немає безпечних місць
09:54
хакер
Хакери КНДР намагалися розвідати інформацію про військові навчання США і Південної Кореї
09:46
лісові пожежі
У Канаді тривають масштабні лісові пожежі: з Британської Колумбії евакуювали 35 тисяч людей
09:34
Ексклюзив
Люба Шипович
Ніхто не говорить, скільки дронів держава планує закупити наступного року, – Люба Шипович
09:19
На фото житлові будинки Сєвєродонецька
Окупанти у Сєверодонецьку обрали декілька найбільш вцілілих багатоповерхівок для показових ремонтів, - ОВА
08:48
ракетний удар по Куп'янську, обстріл
Росіяни зранку обстріляли Куп'янськ: поранено чоловіка
08:40
Оновлено
ЗСУ
Російська армія за добу війни в Україні втратила 460 військових, 6 танків і 3 РСЗВ, - Генштаб
08:28
Оновлено
Російська ракета влучила у драмтеатр Чернігова
Російська балістична ракета влучила в драмтеатр Чернігова: 7 загиблих, 148 поранених
08:15
Кулеба
"Навіть у тих, хто сумнівається, з часом з'являється більше надії": Кулеба відповів критикам контрнаступу
08:02
OPINION
Віктор Шлінчак
"Аби не було гірше"?
07:49
Путін
В ISW пояснили, для чого Путін їздив до Ростова
07:35
У Харкові трамвай збив велосипедиста насмерть
У Харкові трамвай збив велосипедиста: літній чоловік помер
07:22
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
США закликали Китай припинити тиск на Тайвань
06:52
ЗСУ, контрнаступ
Сили оборони просуваються поблизу Роботиного на Запоріжжі: ISW пояснило, як це допоможе ЗСУ
00:32
Румунія кордон
У сувенірній крамниці Румунської православної церкви продають значки з гербом Росії
2023, субота
19 серпня
23:14
Чорне море
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває підводний ракетоносій з 4 "калібрами", - ОК "Південь"
22:59
Андрій Лунін, Реал, Ла Ліга
"Реал" переміг "Альмерію" у Ла Лізі. Луніна визнали одним з кращих гравців матчу
22:29
Ексклюзив
електромережі ЛЕП світло
Експерт спрогнозував, за який термін Україна забезпечить ключові міста резервними енеросистемами
22:11
Тоттенгем, Сон, АПЛ, чемпіонат Англії
"Тоттенгем" несподівано переміг МЮ у 2-му турі АПЛ
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV