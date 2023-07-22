Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Питання тижнів: Білий дім про початок навчання українських пілотів на F-16

Питання тижнів: Білий дім про початок навчання українських пілотів на F-16

22 липня, 2023 субота
00:52
Війна з Росією Джейк Салліван

Українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у найближчі кілька тижнів

Про це заяви радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє BBC

За його словами, зараз триває робота з партнерами США у Нідерландах, Румунії, Данії, Норвегії та інших країнах, щоб встановити місця та виділити пілотів для навчання. 

"Я не можу дати точну дату, але можу сказати, що це питання тижнів, а не місяців. І це тому, що ми чекаємо, коли почнеться серпень. Щодня люди в Пентагоні встають, йдуть на роботу, доповідають міністру оборони та мені, як вирішується це дуже складне завдання — швидке навчання пілотів на F-16, щоб їх вивести у бій", - розповів Салліван. 

Винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди й увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща. 

Один з лідерів "авіаційної коаліції" Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.

Данія та Нідерланди планують розпочати навчання українських пілотів цього літа і створять тренінговий центр в одній зі східноєвропейських країн НАТО.

Міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками "Рамштайну" висловив впевненість, що в нас буде "пташина коаліція". Також він запевнив, що пілоти ПС ЗСУ можуть освоїти західні винищувачі F-16 швидше, ніж очікують країни-союзники України, і чотиримісячний термін виглядає реалістичним, для техніків потрібно більше часу.

6 липня стало відомо, що Румунія стане базою для підготовки українських пілотів на F-16. 11 липня Україна домовилась про навчання українських пілотів на бойових літаках F-16 з Францією. 

Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

У неділю, 16 липня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування.

Світ
Румунія
Нідерланди
Норвегія
Данія
США
F-16
зброя для України
Читайте також:
Володимир Путін
20 липня, 2023 четвер
Путінська експропріація західних активів наблизить РФ до "економіки безлюдного острова", - агенція Moral Rating
прикордонник
21 липня, 2023 п'ятниця
Військові зафіксували проникнення російських ДРГ на прикордоння Чернігівщини та Сумщини
21 липня, 2023 п'ятниця
РФ заявила, що оглядатиме судна в Чорному морі
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.65
    Купівля 36.65
    Продаж 37.34
  • EUR
    Купівля 40.79
    Продаж 41.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
22 липня
01:23
ЛУКОЙЛ
Болгарія скасувала концесію нафтового порту російському Лукойлу
00:55
Ентоні Блінкен
США сподіваються, що Туреччина "відіграє провідну роль" у поверненні РФ до "зернової угоди"
00:27
Володимир Зеленський та Борис Джонсон
Zelenskyy Avenue: У Великій Британії відкрили вулицю на честь президента України
00:15
Оновлено
путін
Путін назвав польські землі подарунком Сталіна. Посла РФ викликають до МЗС Польщі
2023, п'ятниця
21 липня
23:51
Андрій П'ятов
П'ятов оголосив, що зіграє прощальний матч за "Шахтар" у Лондоні
23:28
Збірна України з артистичного плавання на ЧС-2023
Україна здобула другу медаль ЧС з водних видів спорту
23:26
Ексклюзив
Каховська ГЕС
Проєкт відбудови Каховської ГЕС має бути готовий до деокупації, там треба врахувати захист від ракет, - гендир Укргідроенерго
23:05
Ліза Франкетті (ліворуч)
Військово-морські сили США вперше в історії очолить жінка
22:45
Володимир Зеленський
Контрнаступ просувається повільніше, бо почався пізніше, ніж очікувалося, - Зеленський
22:29
Онука
ONUKA випустила альбом-маніфест ROOM, присвячений українцям
22:22
Кримський міст
Зеленський назвав Кримський міст ціллю, яка має бути нейтралізована
21:52
Максим Микитась
Екснардеп Микитась вийшов із СІЗО
21:45
Павло Губарєв
У Москві під час акції на підтримку Гіркіна затримали колаборанта Губарєва, - росЗМІ
21:45
Олександр Лукашенко
У МЗС РФ заявили, що Лукашенко не отримає контроль над ядерною зброєю у Білорусі
21:42
Росіяни зруйнували 10 приватних будинків, вдаривши по Словʼянську
Росіяни вдарили по селищу Нью-Йорк на Донеччині: поранено 4 людей
21:34
Ексклюзив
Микола Княжицький
Владі буде складно знайти заміну Ткаченку і це може привести до серйозної кризи, - Княжицький
21:21
Болгарія
Парламент Болгарії схвалив передачу Україні великої партії бронетранспортерів
21:17
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін не може програти Україні, тому війна РФ проти НАТО цілком реальна, - експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Хара
21:12
Новини компаній
Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат відзначає 15-річчя і планує участь у відбудові України
21:10
Оновлено
Ердоган
Зеленський обговорив з Ердоганом продовження "зернової угоди"
20:56
Путін
Прокуратура ПАР отримала ордер на арешт Путіна
20:47
Аналітика
Сергій Згурець
Захист Миколаєва та Одеси, динаміка наступу на півдні: воєнні підсумки тижня
20:41
ООН
ООН: третина території України забруднена мінами та іншими боєприпасами
20:07
Володимир Зеленський
Зеленський підписав зміни до закону про імміграцію
20:04
OPINION
Ігор Гулик
Путін вже не зможе одягнутися
19:37
Оновлено
Ігор Гіркін
У РФ терориста Гіркіна заарештували за звинуваченням в екстремізмі
19:33
Дмитро Рибаков
На війні загинув український журналіст, боєць ЗСУ Дмитро Рибаков
19:17
Ексклюзив
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зі своїм міністром оборони Віктором Хреніним
Лукашенко не має жодного контролю над вагнерівцями в Білорусі, - засновник "Білого легіону" Бульба
19:15
Війна проти Росії ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося щонайменше 33 бойових зіткнення, - Генштаб
19:12
Міністерство оборони України
Міноборони відповіло на публікацію про нібито розкрадання західної зброї, наданої Україні
19:10
Огляд
"Оппенгеймер"
"Залізні метелики" ще болять: що подивитися на вихідних
19:01
Зеленський
"Лише абсолютне зло може завдавати таких ударів": Зеленський відреагував на останні атаки РФ
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 513 дня війни: виробництво боєприпасів для дронів та ще більше Leopard для ЗСУ
18:41
єврейська громада україни
Єрусалим вимагає від розвідки РФ припинити дезінформацію ізраїльського суспільства
18:33
Вакцинація
Бельгія утилізує прострочені Covid-вакцини та медзасоби на €131 млн
18:15
Дмитро Медведєв
"Можуть здохнути": Медведєв пригрозив Боррелю голодом у Європі за невиконання вимог РФ щодо торгівлі зерном
18:10
РФ заявила, що оглядатиме судна в Чорному морі
18:03
OPINION
Юрій Бутусов
Нам потрібна зброя, а не новорічні комедії
17:49
дощь, гроза, парасоля, негода
Зливи, шквали, град і подальше прояснення: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
17:45
Rheinmetall
Rheinmetall заявила про намір продовжувати співпрацю з Україною, попри погрози РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV