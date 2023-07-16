Байден схвалив навчання пілотів з України на винищувачах F-16 в країнах Європи, - Салліван
У неділю, 16 липня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування
Про це він сказав в інтерв'ю CNN.
"Так, ми це зробимо. Президент дав зелене світло, і ми дозволимо, підтримаємо, сприятимемо і фактично надамо необхідні інструменти для того, щоб українці почали тренуватися на F-16, як тільки європейці будуть готові", - розповів Салліван.
Також він зазначив, що за його даними, європейським країнам потрібно кілька тижнів для підготовки тренувальних можливостей. Натомість США вкладуться у встановлені ними терміни.
"Сполучені Штати не затримуватимуться у забезпеченні того, щоб ця підготовка на F-16 могла розпочатися", - наголосив радник Байдена.
Винищувачі F-16 для України
21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди й увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.
Один з лідерів "авіаційної коаліції" Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.
15 червня за результатами зустрічі "Рамштайн" Столтенберг повідомив, що навчання українців на F-16 вже почалися. Очільник Пентагону Ллойд Остін відзначив енергійне просування у цьому, а речник ПС ЗСУ сказав, що хочеться якнайшвидшого результату, але "процес розтягнутий".
Цього ж дня стало відомо, що Данія та Нідерланди планують розпочати навчання українських пілотів цього літа і створять тренінговий центр в одній зі східноєвропейських країн НАТО.
Міністр оборони України Резніков за підсумками "Рамштайну" висловив впевненість, що в нас буде "пташина коаліція". Також він запевнив, що пілоти ПС ЗСУ можуть освоїти західні винищувачі F-16 швидше, ніж очікують країни-союзники України, і чотиримісячний термін виглядає реалістичним, для техніків потрібно більше часу.
Напередодні повідомлялось, що за інформацією джерела Politico, коаліція західних країн розглядає Румунію як місце для навчання українських пілотів на F-16.
22 червня Сполучені Штати Америки отримали запит від Данії щодо підготовки українських пілотів для застосування винищувачів F-16. Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен 26 червня повідомив про початок навчань пілотів з України на західних винищувачах F-16
Зеленський 1 липня заявив, що поки що не визначено графіку навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16, дехто з іноземних партнерів зволікає.
6 липня стало відомо, що Румунія стане базою для підготовки українських пілотів на F-16. Уже 7 липня прем'єр Чехії Петр Фіала на спільній пресконференції в Празі з президентом України Володимиром Зеленським заявив про передачу гелікоптерів і навчання пілотів на F-16.
11 липня Україна домовилась про навчання українських пілотів на бойових літаках F-16 з Францією. Країни підпишуть меморандум. Того ж дня Україна підписала меморандум про створення коаліції для підготовки пілотів на винищувачах F-16 з 11 державами-партнерами.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.
Також 15 липня повідомлялося, що країни Європи, які пообіцяли розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16, все ще чекають від Сполучених Штатів офіційного затвердження програми.
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