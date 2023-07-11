Україна підписала меморандум про створення коаліції для підготовки пілотів на F-16
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що у вівторок, 11 липня, Україна підписала меморандум про створення коаліції для підготовки пілотів на винищувачах F-16 з 11 державами-партнерами
Про це Резніков написав у twitter.
Меморандум з Україною підписали Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.
Міністр оборони зазначив, що меморандум передбачає:
- участь українських пілотів, техніків та допоміжного персоналу у навчальній програмі;
- можливість включення у програму інших типів винищувачів;
- розгляд коаліцією надання Україні повноцінних можливостей F-16 в інші способи.
Резніков подякував Данії та Нідерландам за лідерство у цьому процесі та зазначив, що українські Повітряні сили готові почати освоєння винищувачів якомога швидше.
Як заявив виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, держави-учасниці "коаліції винищувачів" погодились, що підготовка українських льотчиків для керування F-16 розпочнеться у Данії в серпні, повідомляє Ritzau.
Як пояснив Поульсен, спершу "коаліція винищувачів" відбере українців, проведе мовну, теоретичну й практичну підготовку на авіабазі Скрюдструп, що у Південній Ютландії.
"Для початку ми плануємо підготувати дві групи. Це загалом 10-12 льотчиків і допоміжний персонал, який буде обслуговувати літаки. Це буде близько 30-40 людей", – озвучив данський міністр попередні плани.
Міністр оборони України Олексій Резніков уточнив, що очікує побачити результати підготовки за шість місяців, пише агентство Reuters. Згодом агенство додало, що навчання розпочнеться у Данії і продовжиться у Румунії.
За словами Поулсена, якого цитує AP, тренування українських льотчиків займуть 6-8 місяців, після чого Данія буде готова передати Україні свої винищувачі F-16.
Винищувачі F-16 для України
21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди й увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.
Один з лідерів "авіаційної коаліції" Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.
15 червня за результатами зустрічі "Рамштайн" Столтенберг повідомив, що навчання українців на F-16 вже почалися. Очільник Пентагону Ллойд Остін відзначив енергійне просування у цьому, а речник ПС ЗСУ сказав, що хочеться якнайшвидшого результату, але "процес розтягнутий".
Цього ж дня стало відомо, що Данія та Нідерланди планують розпочати навчання українських пілотів цього літа і створять тренінговий центр в одній зі східноєвропейських країн НАТО.
Міністр оборони України Резніков за підсумками "Рамштайну" висловив впевненість, що в нас буде "пташина коаліція". Також він запевнив, що пілоти ПС ЗСУ можуть освоїти західні винищувачі F-16 швидше, ніж очікують країни-союзники України, і чотиримісячний термін виглядає реалістичним, для техніків потрібно більше часу.
Напередодні повідомлялось, що за інформацією джерела Politico, коаліція західних країн розглядає Румунію як місце для навчання українських пілотів на F-16.
22 червня Сполучені Штати Америки отримали запит від Данії щодо підготовки українських пілотів для застосування винищувачів F-16.
Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен 26 червня повідомив про початок навчань пілотів з України на західних винищувачах F-16
Зеленський 1 липня заявив, що поки що не визначено графіку навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16, дехто з іноземних партнерів зволікає.
6 липня стало відомо, що Румунія стане базою для підготовки українських пілотів на F-16.
7 липня прем'єр Чехії Петр Фіала на спільній пресконференції в Празі з президентом України Володимиром Зеленським заявив про передачу гелікоптерів і навчання пілотів на F-16.
11 липня Україна домовилась про навчання українських пілотів на бойових літаках F-16 з Францією. Країни підпишуть меморандум.
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