Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Пілоти ЗСУ можуть освоїти F-16 за чотири місяці, технікам потрібно більше часу, - Резніков

Пілоти ЗСУ можуть освоїти F-16 за чотири місяці, технікам потрібно більше часу, - Резніков

17 червня, 2023 субота
03:14
Війна з Росією General Dynamics F-16 Fighting Falcon

Пілоти ПС ЗСУ можуть освоїти західні винищувачі F-16 швидше, ніж очікують країни союзники України, і чотиримісячний термін виглядає реалістичним, для техніків потрібно більше часу

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє НВ.

Чиновник зазначив, що зараз тривають публічні обговорення, скільки часу потрібно українським пілотам, щоб освоїти F-16.

"Звучить вже всім відомий період: після тестування наших двох пілотів у США вважається, що до 6 місяців буде достатньо. Я оптимістично дивлюся на те, що наші досвідчені пілоти з їхнім бажанням та прагненням, мабуть, полетять швидше", - сказав глава Міноборони.

Резніков уточнив, що йдеться про вільні польоти, з маневром, уночі та в парі.

"Я думаю, за 4 місяці це реалістично. Я так вважаю, бо ми вміємо дивувати", - наголошує міністр.

У цьому контексті він нагадав, що українські військові дуже швидко опановували управління та використання західних зразків озброєння. Приміром, якщо стандартний час підготовки екіпажу системи ППО Patriot становить 10 місяців, українські бійці навчилися за 10 тижнів.

"Тому я впевнений, що пілоти полетять швидше, ніж за 6 місяців. Проте не може пілот літати самостійно. Йому потрібні інженери, техніки, обслуговування, зброярі, заправники й таке інше. Це найскладніша техніка. Ось цей курс навчання, він довший ніж 4 місяці... Паралельно потрібно готувати інфраструктуру: потрібно підготувати для цього аеродроми, підготувати укриття, потрібно обслуговувати", - зазначив Резніков.

  • Нагадаємо, 21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.
  • Радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
  • 25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди і увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща. 
  • Один з лідерів "авіаційної коаліції" Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.
  • 15 червня за результатами зустрічі "Рамштайн" Столтенберг повідомив, що навчання українців на F-16 вже почалися. Очільник Пентагону Ллойд Остін відзначив енергійне просування у цьому, а речник ПС ЗСУ сказав, що хочеться якнайшвидшого результату, але "процес розтягнутий".
  • Цього ж дня стало відомо, що Данія та Нідерланди планують розпочати навчання українських пілотів цього літа і створять тренінговий центр в одній зі східноєвропейських країн НАТО.
  • Міністр оборони України Резніков за підсумками "Рамштайну" висловив впевненість, що в нас буде "пташина коаліція".

Олексій Резніков
F-16
зброя для України
Читайте також:
прапор Росії
16 червня, 2023 п'ятниця
"Існує державна політика або схема": США розкритикували Росію за торгівлю громадянами України
Кадирівці
15 червня, 2023 четвер
Кадиров заявив, що підрозділ "Ахмат" розпочав охорону кордону РФ у Бєлгородській області
НАТО
16 червня, 2023 п'ятниця
Кулеба закликав Столтенберга відмовитись від ПДЧ при вступі України до НАТО
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.8
    Купівля 36.8
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 40.14
    Продаж 40.89
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
17 червня
03:42
кокаїн у мішках з вугіллям
У Великій Британії в мішках з вугіллям виявили 1,6 тонни кокаїну
02:46
Ентоні Блінкен
Держдеп США назвав "жахливою іронією" обстріл РФ Києва під час візиту лідерів з Африки
02:18
Сиріл Рамафоса
Президент ПАР визнав факт ракетного удару під час візиту в Київ, спростувавши слова свого речника
01:50
НАТО УКРАЇНА
У НАТО зростає підтримка скасування ПДЧ на шляху вступу України в Альянс, - Politico
01:22
Бахмут. Супутникові знімки Maxar
РФ під Бахмутом та Вугледаром втратила більше військових, аніж у перші тижні війни, - Медіазона
00:59
вертоліт Алігатор
ЗСУ збили російський ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор"
00:54
Миротворці ООН
Влада Малі просить негайно вивести миротворців ООН з країни
00:49
Ексклюзив
Путін
Через початок українського контрнаступу Путін демонструє невпевненість, - Фейгін
00:28
медичний канабіс
В Албанії уряд підтримав легалізацію канабісу
00:08
Володимир Зеленський
Націоналізація банків підсанкційних власників: Зеленський підписав закон
2023, п'ятниця
16 червня
23:59
Інфографіка
Михайло Мудрик, збірна України
Відбір на Євро-2024: який вигляд має таблиця нашої групи після перемоги України в матчі проти Північної Македонії
23:42
Оновлено
Збірна України, Північна Македонія - Україна, відбір Євро-2024
Збірна України здійснила камбек і перемогла Північну Македонію у відборі на Євро-2024
23:42
Ексклюзив
ракета
Путін атакував Київ "кинджалами" під час візиту африканських лідерів, щоб принизити їхні народи, - військовий експерт Мусієнко
23:40
Збірна України, Північна Македонія - Україна, відбір Євро-2024
Північна Македонія - Україна 2:3: онлайн-трансляція відбіркового матчу Євро-2024
23:21
Резніков: домовилися зі Словаччиною та Чехією про закупівлю і ремонт БМП
22:36
без світла, свічка блекаут
У тимчасово окупованому Севастополі масові відключення електроенергії: світло зникло майже у всьому місті
22:21
Ексклюзив
Валерій Чалий
НАТО має ухвалити політичне рішення про запрошення України - треба працювати, щоб воно було за два найближчі саміти, - Чалий
22:11
на фото: галактика
Вранці 17 червня в небі можна буде спостерігати парад планет
22:07
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
На півдні ЗСУ ведуть активні наступальні дії одразу на кількох напрямках, - Міноборони
22:06
Європарламент
Європарламет закликає Зеленського не підписувати містобудівну "реформу" Шуляк
21:38
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Якщо ЗСУ зараз вдасться вийти до Мелітополя та Маріуполя - це буде тріумф: воєнні підсумки тижня
21:34
на фото: прапор Південно-Африканської Республіки
Президент ПАР представив 10 мирних ідей Африки щодо війни в Україні
21:29
Збірна Фінляндії, збірна Словенії, Євро-2024
Фінляндія перемогла Словенію у відборі на Євро-2024
21:08
Ексклюзив
Підтоплення в селі Федорівка Херсонської області
Наслідки катастрофи на Каховській ГЕС та ракети на Київ, - репортаж дня
21:04
Збірна України
Північна Македонія - Україна: стартові склади команд на перший офіційний матч Реброва
21:02
Ексклюзив
Володимир Путін і Сергій Шойгу
Путін вірить у брехню своїх військових про знищені в Україні ЗРК Patriot, - дипломат Чалий
20:54
Нікополь
Росіяни вкотре обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині: загинув чоловік, одна жінка поранена
20:47
Засідання Сейму Республіки Польща
Сейм Польщі ухвалив резолюцію про підтримку вступу України в НАТО
20:16
НАЗК
НАЗК вперше виключило компанію з переліку міжнародних спонсорів війни
20:04
OPINION
Володимир Єрмоленко
Пекло — це відсутність інших
20:02
Огляд
Персональний водій
Другу "Евакуацію" чи "Флеша": що подивитися на вихідних
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 478-го дня війни: Німеччина передасть ЗСУ ракети для Patriot, а Байден підтримує вступ України до НАТО за спрощеною процедурою 
19:50
Бельгія
Бельгія передасть Україні бронетехніку в межах 15-го пакету допомоги
19:32
Оновлено
Президент ПАР Сиріл Рамафоса в Києві
"Говорили про шлях досягнення миру без жодного російського шантажу й обману": Зеленський зустрівся з делегацією країн Африки
19:17
Оновлено
Росіяни обстріляли Херсон
Росія обстрілює Херсонщину впродовж дня: поранено 25 людей, двоє загинули
19:14
Інфографіка
Збірна України
Відбір на Євро-2024: який вигляд має таблиця нашої групи перед матчем Північна Македонія - Україна
19:05
Ексклюзив
Київ
Питань про призначення голів райрад у Києві не виникало б, якби реформа децентралізації у столиці була завершена, - депутат Київради Васильчук
19:00
Огляд
Сергій Ребров та Валерій Бондар (ліворуч)
Перший матч Реброва у збірній, Павелко в СІЗО та результати стикових поєдинків УПЛ: огляд новин українського спорту за тиждень
18:59
У Великих Копанях на Херсонщині окупанти перетворили спортзал школи на катівню, - Генштаб
18:56
Оновлено
Миколаїв. Підтоплення
На території Херсонщини залишаються підтопленими 28 населених пунктів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV