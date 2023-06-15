Про це сказала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен під час зустрічі з журналістами за підсумками Рамштайну, передає "Суспільне".

"Ми з Данією плануємо розпочати програму тренування (для українських пілотів на F-16, — ред.) якнайшвидше, а також працюємо над більш довгостроковими рішеннями, зокрема заснуванням тренінгового центру, який буде розміщуватися в одній зі східноєвропейських країн", — сказала вона.

Міністерка зазначила, що близько 2 тижнів тому країни отримали зелене світло від Вашингтона щодо тренувань українських пілотів на F-16.

"Ми ведемо це питання разом з Данією, ми плануємо розпочати тренування першої партії вже дуже скоро, наша амбіція — це розпочати цього літа. Але ми побачимо, хто що зможе запропонувати ще. У нас є F-16, які можуть бути доступними, але ми все ще на стадії планування — чи буде це потрібно", — сказала Оллонґрен.

Відповідаючи на питання скільки українських пілотів пройдуть навчання, вона зазначила, що навчання розпочинатимуть для обмеженої кількості пілотів.

"Це нормально, адже починати потрібно буде з тих, хто володіє англійською, є досвідченими пілотами тощо. А потім ми вже розширюватимемо процес на базі цього. Потім ми рухатимемося до створення тренінгового центру, де будуть тренуватися як українці, так, ймовірно, й інші пілоти (країн) НАТО, які теж переходять на F-16", — сказала міністерка оборони Нідерландів.

Водночас Оллонґрен не відповіла у якій саме країні буде створено тренінговий центр.

"Данія та Нідерланди керують цим процесом разом. Тренінговий центр буде в одній зі східноєвропейських країн НАТО, наразі я не можу розкривати, яка це буде країна. Це середньострокова перспектива", — сказала вона.