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Навчання українців на F-16 почнеться влітку, у Східній Європі планують створити тренінговий центр, - міноборони Нідерландів

15 червня, 2023 четвер
22:54
Війна з Росією F-16 Нідерланди

Данія та Нідерланди планують розпочати навчання українських пілотів на F-16 цього літа і створять тренінговий центр в одній зі східноєвропейських країн НАТО

Про це сказала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен під час зустрічі з журналістами за підсумками Рамштайну, передає "Суспільне".

"Ми з Данією плануємо розпочати програму тренування (для українських пілотів на F-16, — ред.) якнайшвидше, а також працюємо над більш довгостроковими рішеннями, зокрема заснуванням тренінгового центру, який буде розміщуватися в одній зі східноєвропейських країн", — сказала вона.

Міністерка зазначила, що близько 2 тижнів тому країни отримали зелене світло від Вашингтона щодо тренувань українських пілотів на F-16.

"Ми ведемо це питання разом з Данією, ми плануємо розпочати тренування першої партії вже дуже скоро, наша амбіція — це розпочати цього літа. Але ми побачимо, хто що зможе запропонувати ще. У нас є F-16, які можуть бути доступними, але ми все ще на стадії планування — чи буде це потрібно", — сказала Оллонґрен.

Відповідаючи на питання скільки українських пілотів пройдуть навчання, вона зазначила, що навчання розпочинатимуть для обмеженої кількості пілотів.

"Це нормально, адже починати потрібно буде з тих, хто володіє англійською, є досвідченими пілотами тощо. А потім ми вже розширюватимемо процес на базі цього. Потім ми рухатимемося до створення тренінгового центру, де будуть тренуватися як українці, так, ймовірно, й інші пілоти (країн) НАТО, які теж переходять на F-16", — сказала міністерка оборони Нідерландів.

Водночас Оллонґрен не відповіла у якій саме країні буде створено тренінговий центр.

"Данія та Нідерланди керують цим процесом разом. Тренінговий центр буде в одній зі східноєвропейських країн НАТО, наразі я не можу розкривати, яка це буде країна. Це середньострокова перспектива", — сказала вона.

  • Нагадаємо, 21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.
  • Радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
  • 25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди і увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща. 
  • Один з лідерів "авіаційної коаліції" Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.
  • 15 червня по результатах зустрічі "Рамштайн" Столтенберг повідомив, що навчання українців на F-16 вже почалися. Очільник Пентагону Ллойд Остін відзначив енергійне просування у цьому, а речник ПС ЗСУ сказав, що хочеться якнайшвидшого результату, але "процес розтягнутий".
  • Міністр оборони України Резніков за підсумками "Рамштайну" висловив впевненість, що в нас буде "пташина коаліція".
Нідерланди
Данія
F-16
допомога Україні
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