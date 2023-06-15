Навчання українців на F-16 почнеться влітку, у Східній Європі планують створити тренінговий центр, - міноборони Нідерландів
Данія та Нідерланди планують розпочати навчання українських пілотів на F-16 цього літа і створять тренінговий центр в одній зі східноєвропейських країн НАТО
Про це сказала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен під час зустрічі з журналістами за підсумками Рамштайну, передає "Суспільне".
"Ми з Данією плануємо розпочати програму тренування (для українських пілотів на F-16, — ред.) якнайшвидше, а також працюємо над більш довгостроковими рішеннями, зокрема заснуванням тренінгового центру, який буде розміщуватися в одній зі східноєвропейських країн", — сказала вона.
Міністерка зазначила, що близько 2 тижнів тому країни отримали зелене світло від Вашингтона щодо тренувань українських пілотів на F-16.
"Ми ведемо це питання разом з Данією, ми плануємо розпочати тренування першої партії вже дуже скоро, наша амбіція — це розпочати цього літа. Але ми побачимо, хто що зможе запропонувати ще. У нас є F-16, які можуть бути доступними, але ми все ще на стадії планування — чи буде це потрібно", — сказала Оллонґрен.
Відповідаючи на питання скільки українських пілотів пройдуть навчання, вона зазначила, що навчання розпочинатимуть для обмеженої кількості пілотів.
"Це нормально, адже починати потрібно буде з тих, хто володіє англійською, є досвідченими пілотами тощо. А потім ми вже розширюватимемо процес на базі цього. Потім ми рухатимемося до створення тренінгового центру, де будуть тренуватися як українці, так, ймовірно, й інші пілоти (країн) НАТО, які теж переходять на F-16", — сказала міністерка оборони Нідерландів.
Водночас Оллонґрен не відповіла у якій саме країні буде створено тренінговий центр.
"Данія та Нідерланди керують цим процесом разом. Тренінговий центр буде в одній зі східноєвропейських країн НАТО, наразі я не можу розкривати, яка це буде країна. Це середньострокова перспектива", — сказала вона.
- Нагадаємо, 21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.
- Радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
- 25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди і увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.
- Один з лідерів "авіаційної коаліції" Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.
- 15 червня по результатах зустрічі "Рамштайн" Столтенберг повідомив, що навчання українців на F-16 вже почалися. Очільник Пентагону Ллойд Остін відзначив енергійне просування у цьому, а речник ПС ЗСУ сказав, що хочеться якнайшвидшого результату, але "процес розтягнутий".
- Міністр оборони України Резніков за підсумками "Рамштайну" висловив впевненість, що в нас буде "пташина коаліція".
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