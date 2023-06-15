Про початок навчань пілотів ЗСУ повідомив в Брюсселі генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Він зазначив, що кілька союзників по НАТО вирішили проводити тренування для пілотів винищувачів. Це надасть можливість на пізніших етапах ухвалити рішення щодо надання винищувачів IV покоління. Генсек НАТО відзначив Данію за її лідерську роль у сприянні цим домовленостям, а також за те, що країна запропонувала тренування для українських пілотів.

"Коли саме рішення будуть ухвалені – ще занадто рано говорити. Але той факт, що тренування почалися, надає нам опцію щодо рішень про надання літаків, і тоді пілоти будуть готові літати на них", - сказав Столтенберг.

Очільник Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу за результатами "Рамштайну" повідомив, що країни Заходу енергійно просуваються вперед у питанні навчання українських пілотів на винищувачах F-16, проте США ще мають затвердити систему підготовки пілотів та вжити інших заходів.

"Ми продовжуємо працювати з Данією та Нідерландами, але, звичайно, на це піде деякий час. Але наш рух уперед по цьому питанню відбувається енергійно і в ньому беруть участь інші партнери", - уточнив Остін.

Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що українські пілоти ще не почали проходити навчання на винищувачах F-16.

"Я чесно кажучи, не знаю, що мав на увазі (Столтенберг — ред.). Можливо, це десь у заяві є труднощі перекладу. Тому що беруться заяви різних керівників і виривається з контексту. Ми вже не раз говорили, що це процес непростий і він розтягнутий", — сказав Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил наголосив, що командування України хоче, щоб пілоти вже зібралися, поїхали на навчання та повернулися якнайшвидше. Але поки що в цьому питанні є лише стан готовності.

"Просто всі дуже цього хочуть, тому постійно оновлюють інформацію, що пілоти нібито "ось-ось поїхали й скоро приїдуть". Чекатимемо, щоб поїхали скоріше", — сказав Ігнат.