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У Данії розпочалися навчання українських пілотів на літаках F-16

26 червня, 2023 понедiлок
14:48
Світ F-16

Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен повідомив про початок навчань пілотів з України на західних винищувачах F-16

Про це пише AP.

Поульсена зазначив, що Данія, яка є країною НАТО, "зробила крок, щоб розпочати навчання та підвищення кваліфікації українських пілотів".

"Ми також розглянемо, чи варто робити конкретну пожертву Україні данських винищувачів F-16 і скільки їх має бути", - додав міністр.

Виконувач міністра сказав, що українські пілоти повинні провести від шести до восьми місяців навчання, перш ніж можливе надання данських літаків F-16 стане реальністю.

"Це не означає, що ви не можете ухвалити рішення заздалегідь. Але літаки F-16 будуть у Данії до 2024 року", - наголосив Поульсен.

Винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди й увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща. 

Один з лідерів "авіаційної коаліції" Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.

15 червня за результатами зустрічі "Рамштайн" Столтенберг повідомив, що навчання українців на F-16 вже почалися. Очільник Пентагону Ллойд Остін відзначив енергійне просування у цьому, а речник ПС ЗСУ сказав, що хочеться якнайшвидшого результату, але "процес розтягнутий".

Цього ж дня стало відомо, що Данія та Нідерланди планують розпочати навчання українських пілотів цього літа і створять тренінговий центр в одній зі східноєвропейських країн НАТО.

Міністр оборони України Резніков за підсумками "Рамштайну" висловив впевненість, що в нас буде "пташина коаліція". Також він запевнив, що пілоти ПС ЗСУ можуть освоїти західні винищувачі F-16 швидше, ніж очікують країни союзники України, і чотиримісячний термін виглядає реалістичним, для техніків потрібно більше часу.

Напередодні повідомлялось, що за інформацією джерела Politico, коаліція західних країн розглядає Румунію, як місце для навчання українських пілотів на F-16.

22 червня Сполучені Штати Америки отримали запит від Данії щодо підготовки українських пілотів для застосування винищувачів F-16.

 

Данія
Війна з Росією
F-16
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