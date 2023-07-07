Про це розповів Зеленський.

"Багато важливих питань. Наша спільна безпека, постачання і, що дуже важливо, спільне виробництво зброї. Оборонний пакет. Економічна співпраця. Спільна робота з третіми країнами. Дякую за солідарність із нашою країною та людьми, за всю чеську підтримку в нашій боротьбі за свободу", - написав український лідер.

Меморандум про співпрацю підписали міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін і перший заступник міністра оборони Чеської Республіки Франтішек Шульц.

Метою цього меморандуму є підтримка військово-технічної співпраці між Україною та Чеською Республікою, докладання спільних зусиль до підтримки проєктів у сфері оборонної промисловості, укладення окремих контрактів між суб'єктами двох держав. Найближчим часом делегація Чехії прибуде до України для розвитку домовленостей.

Фото: Офіс президента

Раніше ČT24 писало про передачу гелікоптерів і навчання пілотів.

"Чехія передасть Україні більше ударних вертольотів і сотні тисяч великокаліберних боєприпасів, заявив прем'єр-міністр Петр Фіала (ODS) після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським в академії Страка", - йдеться в заяві.

Прем’єр-міністр розповів, що Чехія візьме участь у підготовці українських пілотів, зокрема й на винищувачах F-16. Також країна передасть симулятори, аби пілоти могли тренуватися в Україні.

Зеленський, який перебуває в Празі з дводенним візитом, наголосив, що Чехія надає не меншу допомогу, ніж великі європейські держави, і реагує дуже гнучко та вчасно.

"Конкретні угоди підписуються на постійній основі й будуть підписуватися безперервно в найближчі тижні та місяці", - сказав радник уряду з національної безпеки Томаш Пояр.

Також йшлося про вступ України до Північноатлантичного Альянсу.

"Я очікую, що всі союзники по НАТО чітко підтримають Україну в її членських зусиллях. Він може розраховувати на голос Чехії", - сказав Фіала і високо оцінив прогрес, якого досягає наша країна на шляху до Європейського Союзу.