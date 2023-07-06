Про це Володимир Зеленський повідомив у телеграм.

"Проведу предметні переговори з президентом Петром Павелом, прем’єр-міністром Петром Фіалою, головами сенату та палати депутатів парламенту Мілошем Вистрчілом та Маркетою Пекаровою Адамовою, зустрінуся з членами уряду, парламенту, представниками ЗМІ. У центрі уваги – оборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція України та Вільнюський саміт НАТО, ситуація довкола ЗАЕС, реалізація Формули миру, відбудова України", - йдеться у дописі.