Після Болгарії Зеленський відвідає Чехію
Після візиту у Болгарію президент України відразу попрямував у Чехію, де зустрінеться з керівництвом країни, депутатами та журналістами
Про це Володимир Зеленський повідомив у телеграм.
"Проведу предметні переговори з президентом Петром Павелом, прем’єр-міністром Петром Фіалою, головами сенату та палати депутатів парламенту Мілошем Вистрчілом та Маркетою Пекаровою Адамовою, зустрінуся з членами уряду, парламенту, представниками ЗМІ. У центрі уваги – оборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція України та Вільнюський саміт НАТО, ситуація довкола ЗАЕС, реалізація Формули миру, відбудова України", - йдеться у дописі.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 липня, прибув з візитом до Болгарії. Під час його візиту сторони підписали декларацію про підтримку євроатлантичної інтеграції України та співпрацю у сфері енергетики. Також парламент Болгарії проголосував за членство України в НАТО та підтримку української Формули миру.
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