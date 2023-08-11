Про це йдеться в повідомленні на Telegram-каналі Головнокомандувача ЗСУ.

"Був радий вітати начальника генерального штабу Збройних Сил Словацької Республіки генерала Даніеля Змеко, який цього тижня відвідав Україну. Провели конструктивну зустріч, попрацювали на одному із пунктів управління. Ознайомив колегу з обстановкою на фронті, перебігом наших оборонних та наступальних операцій, розповів про дії противника", - розповів Залужний.



Серед тем обговорення були актуальні потреби української армії в озброєнні, боєприпасах, засобах протиповітряної оборони.

"Наголосили на важливості навчання українських пілотів на винищувачах F-16", - додав Головнокомандувач ЗСУ.

Винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

16 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування.

22 липня Салліван також сказав, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у найближчі кілька тижнів.

11 серпня видання Washington Post із посиланням на анонімних високопоставлених чиновників повідомило, що перша група українських пілотів завершить навчання на F-16 не раніше наступного літа.