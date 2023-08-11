Про це Washington Post розповіли неназвані високопосадовці.

Лише шість пілотів, приблизно половина ескадрильї, пройдуть перший раунд навчання, за словами двох українських чиновників, які говорили на умовах анонімності. Ще двох пілотів визначено як резервних кандидатів.

Хоча пілоти вже вільно володіють англійською, за словами чиновників, вони повинні спочатку відвідати чотиримісячні уроки англійської мови в Британії, щоби вивчити термінологію, пов'язану з реактивними літаками. Це навчання відбуватиметься разом із наземним персоналом, хоча від останніх досконалого знання англійської не вимагатимуть.

Таким чином бойова підготовка, яка триватиме орієнтовно пів року, відкладається на січень, повідомили українські чиновники. Друга група буде готова через шість місяців або приблизно наприкінці наступного року.

"Ще 20 українських пілотів готові пройти навчання англійською мовою, повідомили представники США, додавши, що більшість найкращих українських пілотів, як очікується, залишаться в Україні, де вони здійснюють вильоти на літаках радянської розробки та стріляють французькими ракетами SCALP і британськими Storm Shadow", - пише видання.

Винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

16 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування.

22 липня Салліван також сказав, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у найближчі кілька тижнів.