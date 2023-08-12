Якщо потенціалу Європи не вистачить, навчати пілотів F-16 можна буде й у США, - Кірбі

Про це під час аудіо брифінгу заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Голос Америки.

"Наші європейські союзники, як я вже сказав, очолюють ці зусилля. Але якщо потенціал для навчання в Європі буде досягнуто, ми, безумовно, відкриті до тренувань українських пілотів тут, у Сполучених Штатах", - сказав Кірбі.

За його словами, президент США Джо Байден на саміті G7 у Хіросімі чітко дав зрозуміти, що Вашингтон підтримує надання F-16 українським Військово-повітряним силам. Кірбі назвав причиною цьому "складу ширших зусиль, щоб переконатися, що США продовжують покращувати українську самооборону та військовий потенціал у довгостроковій перспективі".

В той самий час він наголосив, що отримання таких сучасних літаків, як F-16, займає певний час.

"Це не тільки функція передачі фактичних планерів, але навчання, відповідна підготовка пілотів, а також організація всіх зусиль із технічного обслуговування, логістики та підтримки, які необхідні для того, щоб мати сучасні літаки, такі як F-16, у вашому флоті. Все це займає певний час. Тож це буде довгостроковою роботою", - наголосив Кірбі.

Представник Білого дому зауважив, що процес отримання Україною F-16 буде багатоетапним процесом, і США прагнуть допомогти союзникам "просувати цей процес настільки швидко, наскільки це можливо".

"Ми працюємо з нашими європейськими партнерами, ви згадали про Данію та Нідерланди, щоб розробити навчальну програму, яку українські пілоти зможуть розпочати. Ця робота ще триває. Ми продовжуємо підтримувати зв’язок із нашими європейськими партнерами щодо розробки навчального плану. І є англомовний компонент, який ми не можемо ігнорувати, тому що всі технічні посібники - англомовні, а також усі елементи керування всередині літака - англомовні, тому пілоту потрібно мати принаймні певні базові знання мови, щоб мати можливість просто потрапити туди та літати" - констатував координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому.

Винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

16 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування.

22 липня Салліван також сказав, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у найближчі кілька тижнів.

11 серпня повідомлялося, що перша група українських пілотів завершить навчання на винищувачах F-16 не раніше наступного літа. Початку бойової підготовки передуватимуть 4-місячні мовні курси.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся в Україні з начальником генштабу ЗС Словаччини. Серед тем обговорення було навчання пілотів на винищувачах F-16.