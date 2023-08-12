Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Якщо потенціалу Європи не вистачить, навчати пілотів F-16 можна буде й у США, - Кірбі

Якщо потенціалу Європи не вистачить, навчати пілотів F-16 можна буде й у США, - Кірбі

12 серпня, 2023 субота
13:22
Війна з Росією F-16 Нідерланди

Сполучені Штати Америки можуть долучитися до тренувань українських пілотів на винищувачах F-16 на своїй території, якщо "буде досягнуто потенціалу для навчання в Європі"

Про це під час аудіо брифінгу заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Голос Америки.

"Наші європейські союзники, як я вже сказав, очолюють ці зусилля. Але якщо потенціал для навчання в Європі буде досягнуто, ми, безумовно, відкриті до тренувань українських пілотів тут, у Сполучених Штатах", - сказав Кірбі.

За його словами, президент США Джо Байден на саміті G7 у Хіросімі чітко дав зрозуміти, що Вашингтон підтримує надання F-16 українським Військово-повітряним силам. Кірбі назвав причиною цьому "складу ширших зусиль, щоб переконатися, що США продовжують покращувати українську самооборону та військовий потенціал у довгостроковій перспективі".

В той самий час він наголосив, що отримання таких сучасних літаків, як F-16, займає певний час.

"Це не тільки функція передачі фактичних планерів, але навчання, відповідна підготовка пілотів, а також організація всіх зусиль із технічного обслуговування, логістики та підтримки, які необхідні для того, щоб мати сучасні літаки, такі як F-16, у вашому флоті. Все це займає певний час. Тож це буде довгостроковою роботою", - наголосив Кірбі.

Представник Білого дому зауважив, що процес отримання Україною F-16 буде багатоетапним процесом, і США прагнуть допомогти союзникам "просувати цей процес настільки швидко, наскільки це можливо".

"Ми працюємо з нашими європейськими партнерами, ви згадали про Данію та Нідерланди, щоб розробити навчальну програму, яку українські пілоти зможуть розпочати. Ця робота ще триває. Ми продовжуємо підтримувати зв’язок із нашими європейськими партнерами щодо розробки навчального плану. І є англомовний компонент, який ми не можемо ігнорувати, тому що всі технічні посібники - англомовні, а також усі елементи керування всередині літака - англомовні, тому пілоту потрібно мати принаймні певні базові знання мови, щоб мати можливість просто потрапити туди та літати" - констатував координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому.

Винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

16 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування.

22 липня Салліван також сказав, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у найближчі кілька тижнів.

11 серпня повідомлялося, що перша група українських пілотів завершить навчання на винищувачах F-16 не раніше наступного літа. Початку бойової підготовки передуватимуть 4-місячні мовні курси.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся в Україні з начальником генштабу ЗС Словаччини. Серед тем обговорення було навчання пілотів на винищувачах F-16.

Світ
Україна
Європа
США
F-16
Читайте також:
наступ ЗСУ
10 серпня, 2023 четвер
Під час рейду на лівобережжя Херсонщини українські спецпризначенці викрали майора армії РФ, - Bild
ізраїль україна
12 серпня, 2023 субота
ЗМІ: Україна може зупинити безвіз з Ізраїлем та попросити виключити країну із зустрічей "Рамштайну"
Олексій Резніков
10 серпня, 2023 четвер
Розслідування ZN.UA: Міноборони замість зимового одягу купило в Туреччині літній, який між митницями подорожчав утричі
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.97
    Купівля 36.97
    Продаж 37.68
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
12 серпня
14:03
OPINION
Яна Лаврик
Про наслідки припинення зернової угоди для України
13:42
Останній день перед спекою: синоптик Наталка Діденко прогнозує суху та комфортну погоду в Україні на 13 серпня
13:32
Дмитро Кулеба
Кулеба попередив українців про важку осінь: що відомо
13:31
кримський міст
Поблизу Кримського мосту збито 2 українські ракети, - Аксьонов
13:31
Херсонщина
Окупанти двічі обстріляли Херсонщину: 3 поранених
13:20
Оновлено
Армія РФ вранці вдарила авіабомбою по Оріхову
Армія РФ вранці вдарила авіабомбою по Оріхову: загинув поліцейський, 12 поранених
12:52
Атака на Кривий Ріг
Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу: без постраждалих
12:46
Вірменія
Вірменія звернулася до ООН з проханням провести екстрене засідання Радбезу щодо Карабаху
12:33
"Під контролем ЗСУ": стартувала реєстрація суден для руху в Чорному морі
12:05
OPINION
Сергій Фурса
Поки що Росію рятує глава її Центрального банку
12:05
безпілотник, дрон
У РФ заявили про збиття безпілотника в Калузькій області
11:45
десантный корабль РФ
У Чорному морі на чергуванні знаходяться чотири ворожі кораблі, ракетоносії відсутні
11:23
Ексклюзив
ЗСУ
Пресофіцер: 3-я окрема штурмова бригада будує сім'ю з добровольців
11:22
Одеса пляж
В Одесі відкрили для купання перші шість пляжів
11:21
Снаряди 155-мм
Україна отримала від ЄС майже 224 тисячі артилерійських снарядів
11:12
Зруйнована дамба Північно-Кримського каналу
У Росії в Уссурійську прорвало дамбу через велику кількість опадів
11:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
"Серпневе прокляття" Росії повертається, між Україною й Польщею зростає напруга, у Китаю свої причини для мирних переговорів. Акценти світових ЗМІ 12 серпня
10:58
обстріл Запоріжжя
Російські терористи за добу атакували 10 регіонів України: 5 загиблих, 13 поранених
10:50
OPINION
Микола Княжицький
Лист Навального - це про тупиковий шлях авторитаризму
10:09
Ексклюзив
евакуація
Поліцейський екіпаж "Білий янгол": За три тижні з Донеччини евакуйовано понад 30 дітей
10:08
OPINION
Віктор Бобиренко
Чи може нелюстрований Луцький керувати розробкою дронів?
09:59
обстріл Запоріжжя
Франція засудила нові обстріли РФ проти України та визнала їх воєнними злочинами
09:49
військовий переворот у Нігері
Країни Західної Африки відклали нараду щодо військового вторгнення у Нігер
09:23
на фото: наслідки російського обстрілу Харківщини
Росіяни зранку вдарили по Куп'янську-Вузловому: загинула жінка
09:03
окупанти
Росіяни перемістили десантні сили з Херсонської в Запорізьку область через великі втрати, - британська розвідка
08:45
Ексклюзив
окупанти
Голова Сєверодонецької РВА : Окупанти колонами вивозять 200-х і 300-х через Сватове у Луганськ
08:37
Оновлено
ЗСУ
Армія РФ за добу війни втратила 510 військових, 5 танків та 10 артсистем, - Генштаб ЗСУ
08:30
обстріл, ППО
Сили ППО знищили вночі над Україною 3 ворожі дрони
08:23
окупанти Маріуполь
У Маріуполі окупанти проводять нову хвилю жорстоких зачисток та перевірок: зникають цивільні люди
08:16
окупанти в Криму
На Херсонщині окупанти хочуть провести "ревізію" майна українців, - ЦНС
08:01
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
Навіщо Кабмін ліквідував Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти
08:00
Анонс
Олександр Зубков (ліворуч), Верес - Шахтар
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 3-го туру чемпіонату України з футболу
07:56
Огляд
НСК Олімпійський, фінал Ліги чемпіонів-2018
НСК "Олімпійському" 100 років: Лобановський, Роналду, Мадонна та Перемога, на яку всі чекають
07:53
Огляд
Будда на війні, гастрономічна дипломатія і футбол з німцями - 5 книг про те, як пережити бентежні часи
06:54
насильство
Домашнє насильство: в Україні за пів року зафіксували майже 145 тисяч випадків
06:37
ізраїль україна
ЗМІ: Україна може зупинити безвіз з Ізраїлем та попросити виключити країну із зустрічей "Рамштайну"
05:59
Оновлено
Кримський міст
Нічна атака Криму: окупанти заявляють про 20 дронів та роботу ППО
05:31
В України значущі успіхи на Запоріжжі, російська оборона деградує, будь-який прорив ЗСУ може стати вирішальним, - ISW
04:40
лісові пожежи на Мауї, Гаваї, 9 серпня 2023 р
Масштабні лісові пожежі на Гаваях: загинули вже 67 людей
04:12
Єгипет
Єгипет відмовився постачати зброю Росії, але не погоджується надати її Україні, - WSJ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV