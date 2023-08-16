Про це розповів в ефірі Еспресо речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Пілоти вже давно готові і дуже хочуть зрушити процес, який начебто стоїть на місці. Насправді робота ведеться щодня. Непросто пробивати це "зелене світло" про яке говорили недавно з адміністрації Білого дому. На жаль, процес перемовин складний - Україна в жодному разі його не затягує. Я маю на увазі наші державні інститути, військових міністерства", - сказав він.

Ігнат нагадав, що про F-16 ми говоримо з початку вторгнення.

"Спочатку говорили про різні літаки, тепер про цей, бо це найкращий кандидат зараз, щоб стати до строю Повітряних сил. Питання в тому, що всі країни, які входять до складу "авіакоалції" ухвалюють колегіальне рішення, а ключова роль - у США. Процес іде, очікуємо відправки першої групи пілотів і будемо сподіватися на якнайшвидше повернення. Коли цей літак зробить серйозні зміни на фронті", - підсумував речник.