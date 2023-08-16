"Очікуємо відправки першої групи пілотів": Інгат про процес передачі F-16 Україні
Робота ведеться щодня щодо передачі F-16 Україні, процес перемовин складний - всі країни, які входять до складу "авіакоалції" ухвалюють колегіальне рішення
Про це розповів в ефірі Еспресо речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Пілоти вже давно готові і дуже хочуть зрушити процес, який начебто стоїть на місці. Насправді робота ведеться щодня. Непросто пробивати це "зелене світло" про яке говорили недавно з адміністрації Білого дому. На жаль, процес перемовин складний - Україна в жодному разі його не затягує. Я маю на увазі наші державні інститути, військових міністерства", - сказав він.
Ігнат нагадав, що про F-16 ми говоримо з початку вторгнення.
"Спочатку говорили про різні літаки, тепер про цей, бо це найкращий кандидат зараз, щоб стати до строю Повітряних сил. Питання в тому, що всі країни, які входять до складу "авіакоалції" ухвалюють колегіальне рішення, а ключова роль - у США. Процес іде, очікуємо відправки першої групи пілотів і будемо сподіватися на якнайшвидше повернення. Коли цей літак зробить серйозні зміни на фронті", - підсумував речник.
Винищувачі F-16 для України
21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.
16 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування.
22 липня Салліван також сказав, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у найближчі кілька тижнів.
11 серпня повідомлялося, що перша група українських пілотів завершить навчання на винищувачах F-16 не раніше наступного літа. Початку бойової підготовки передуватимуть 4-місячні мовні курси.
Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся в Україні з начальником генштабу ЗС Словаччини. Серед тем обговорення було навчання пілотів на винищувачах F-16.
12 серпня у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки можуть долучитися до тренувань українських пілотів на винищувачах F-16 на своїй території, якщо "буде досягнуто потенціалу для навчання в Європі"
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